«إحلال السيارات»: تسليم دفعة جديدة من المركبات للمواطنين خلال أيام.. فيديو

قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، إن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021، وتستهدف حصول المواطن على سيارة جديدة بدلا من القديمة التي يمتلكها، متابعا: السيارة الجديدة تعمل بنظام الوقود المزدوج.

وأضاف طارق عوض، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الحدث اليوم”، أن الـ 37 ألف طلب، يتم التعامل معها حاليا، وسيتسلم أصحابها سياراتهم خلال أيام، معلنا “تسليم 13300 سيارة حتى نهاية يناير”.

وتابع طارق عوض، أن المبادرة تستهدف تحويل 250 ألف سيارة كـ مرحلة أولى، متابعا “المبادرة تلقت 100 ألف طلب تحويل، يصلح منها حتى الآن 37 ألف طلب”.

وأشار إلى أن تقسيط السيارة يتم على 7 أو 10 سنوات، متابعا: الدولة توفر للمواطن العديد من التيسيرات، سواء قرض بفائدة 3%، أو من خلال توفير وثائق تأمين مخفضة الثمن بقيمة 50%.