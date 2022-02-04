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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كوكب زحل في الاقتران الشمسي اليوم

كوكب زحل
كوكب زحل

نشهد الليلة ظاهرة فلكية حين سيمر كوكب زحل  خلف الشمس اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 من منظورنا على الأرض عند الساعة  08:55 مساء بتوقيت القاهرة وسوف يفصل بينهما  0 ° 51 'درجة وهذا سيجعله غير مرصودا تماما لعدة اسابيع حيث سيكون مطموسا في وهج ضوء الشمس.

زحل في أبعد مسافة له عن الأرض

زحل سيكون في نفس الوقت تقريبًا في أبعد مسافة له عن الأرض 1,630,348,039 كيلومتر - نظرًا لأن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

إذا كان يمكن رصد زحل في هذا الوقت، فسيظهر حجمه الظاهري في أصغر حالاته وأضعفها بسبب بعده الكبير وسوف يبلغ قطره 15.2 ثانية قوسية.

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خلال الأسابيع والأشهر التالية، سيعود زحل إلى الظهور غرب الشمس، ليصبح مرئيًا تدريجيًا لفترات أطول في السماء قبل الفجر، وبعد حوالي ستة أشهر، سيصل إلى التقابل، عندما يكون مرئيًا طوال الليل تقريبًا.

كوكب زحل

ويعتبر كوكب زحل سادس أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس، كما أنه ثاني أكبر الكواكب من حيث الحجم والكتلة، إذ يصل قطره إلى 120 ألف كيلو متر أي عشرة أضعاف قطر كوكب الأرض، ويدور زحل حول الشمس بمسار بيضوي، إذ يتطلب استكماله لدورة واحدة حول الشمس 29 سنة أرضية، بينما يتطلب إكماله لدورة واحدة حول نفسه 10 ساعات و39 دقيقة و24 ثانية.

وسمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة الخصائص المميزة له إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.

ويقضي في كل برج من الأبراج الفلكية نحو عامين ونصف، وبالإضافة إلى المعنى الأول للجذر زحل، فإنه يعني أيضاً بعد، ولذلك فإن تسمية العرب لكوكب زحل بهذا الاسم قد يكون بسبب بعده في السماء، أما الفرس فيطلقون على كوكب زحل اسم كيوان.

يعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط.

 

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