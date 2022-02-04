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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المعهد القومي للبحوث الفلكية يدعو المواطنين لرصد الكواكب اليوم بمعرض الكتاب

صدى البلد

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تنظيم تجربة علمية للتعرف على  عملية قياس الموجات الزلزالية، وذلك ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يقام تحت شعار: هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل،خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير 2022، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

واوضح المعهد خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المعهد يدعو للمشاركة فى فعالية رصد بالتلسكوب مساء يوم الجمعة ٤ فبراير وأمام صالة ٣ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وهذا فى حالة صفاء السماء وعدم وجود امطار، بإضافة إلى تنظيم تجربة علمية للتعرف على  عملية قياس الموجات الزلزالية.

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جدير بالذكر انه كان قد افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  والدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية بافتتاح جناح المعهد القومي بمعرض القاهرة للكتاب يناير 2022 في دورته  ال53 "  صالة 3 جناح 49 ب  " وتستمر فعاليات المعرض  الى 7 فبراير 2022.

وأوضح المعهد الإصدارات  التى يشارك بها هذا العام سواء كان من خلال مجموعة مؤلفات الأساتذة الباحثين بالمعهد  والتى  تتناول تبسيط العلوم فى مجالات الفلك والجيوفيزياء، حيث يشارك المعهد الجمهور والشباب والأطفال بنماذج فلكية وجيوفيزيقية وفعاليات لرصد الشمس والسماء ليلا  مع تواجد مستمر  للزملاء من  الباحثين بالمعهد لشرح وتبسيط العلوم  ومشاركة الجمهور .

وأشار المعهد الى أنه يتواجد بكتب أطفال- مزولة شمسية خشبية وورقية - نموذج مجموعة شمسية فوم وخشبى - نموذج خشبي لطبقات الأرض نموذج ستار ويل  و ستار كلوك  - وأكثر من نموذج لأطوار القمر لعام 2022   - مجموعات صور للتلوين (للأطفال)  - بازل  - وكروت لتعليم الاطفال التعريفات الاساسية فى الفلك والجيوفيزياء.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قياس الموجات الزلزالية معرض القاهرة الدولي للكتاب تجربة علمية رصد بالتلسكوب

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