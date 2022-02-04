عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

87 مركز شباب تذيع مباراة مصر والسنغال في نهائي أفريقيا بالقليوبية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فتح مراكز الشباب للجمهور لمتابعة مباراة مصر والسنغال في نهائي امم أفريقيا والمقرر اقامتها يوم الاحد 6 فبراير الساعة التاسعة مساء.


وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية إنه سيتم فتح 87 مركز شباب على مستوى المحافظة مؤكدا على المراكز ضرورة الاستعداد الجيد للمباراة والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامه حرصا على سلامه وامن الجمهور المترددين على مراكز الشباب.

نائب وسكرتير عام القليوبية يتابعان أعمال شفط مياه الأمطار... شاهد

بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة المواصلات في القليوبية


أشار الصبروط إلى الدور المجتمعي لمراكز الشباب وأهمية المشاركة في الاحداث الوطنية الهامه ومشاركة الجمهور بها لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

القليوبية وزارة الشباب والرياضة محافظ القليوبية مباراة مصر والسنغال نهائي أمم إفريقيا الالتزام بالإجراءات مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

نائب وسكرتير عام القليوبية يتابعان أعمال شفط مياه الأمطار... شاهد

استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية.. شاهد

بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة المواصلات في القليوبية

ترشيحاتنا

"البنك الزراعي": 3 مليارات جنيه قروض للفلاحين على 10 سنوات بدون فوائد

انحسار الأمطار.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

وجود نقطة عائمة أبرزها.. أعراض ضعف شبكية العين

بسبب تغريدة.. قناة سعودية تنهي تعاقدها مع موظف عربي

وزير الرياضة: لاعبو المنتخب في قمة السعادة والفخر بعد تهنئة الرئيس السيسي

صدقة جارية| أول فعل من عبير جلال الشرقاوي بعد وفاة والدها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

إعلامي مغربي من موقع حادث الطفل ريان: الصبي لم يخرج بعد و فرق الإنقاذ انسحبت مؤقتا

بث مباشر.. لحظة إنقاذ الطفل ريان من البئر

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

دخول فريق الإنقاذ.. تطور هام في أزمة الطفل المغربي ريان

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

جلال الشرقاوي أستاذ الجيل البائس.. عاصر الحرب العالمية الثانية وطلب منه شيخ الأزهر المغادرة

زوجة جلال الشرقاوي تدخل في نوبة بكاء.. وياسر جلال أول الحاضرين لمسجد مصطفى محمود

فيديو

الابتعاد عن شريك الحياة.. حقيقة مس الجن العاشق للفتاة وأبرز أعراضه

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

ضربات ولكمات| عمر كمال يمزح مع كوكسال بابا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ