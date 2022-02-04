87 مركز شباب تذيع مباراة مصر والسنغال في نهائي أفريقيا بالقليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فتح مراكز الشباب للجمهور لمتابعة مباراة مصر والسنغال في نهائي امم أفريقيا والمقرر اقامتها يوم الاحد 6 فبراير الساعة التاسعة مساء.



وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية إنه سيتم فتح 87 مركز شباب على مستوى المحافظة مؤكدا على المراكز ضرورة الاستعداد الجيد للمباراة والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامه حرصا على سلامه وامن الجمهور المترددين على مراكز الشباب.



أشار الصبروط إلى الدور المجتمعي لمراكز الشباب وأهمية المشاركة في الاحداث الوطنية الهامه ومشاركة الجمهور بها لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون.