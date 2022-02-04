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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شمس عن مشهدها في فيلم ثقافي: كان نكتة ساخرة..وأنا مش بمثل إغراء

الفنانة شمس
الفنانة شمس

قالت الفنانة شمس إن مشهدي في فيلم ثقافي حطني فى صورة معينة لدى الصحفيين فقط.. واخدوها مادة وبقوا كل شوية بيكلموني عن الإغراء يا جماعة دي كانت نكتة ومظنش اني عملت إغراء فيه.. وكنت بشتري حاجة كدا وواحد قال لمامته اهي اللي من هنا لهنا بخمسة جنيه"، موضحة النص الساخر من المشهد.

وأضافت "شمس"، خلال حوارها ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كلمة الإغراء ساعتها ضايقت أهل بابا شوية ولكن دلوقتي خلاص.. وانا مجاليش ولا دور إغراء من بعد الفيلم دا ومفيش إغراء فى شغلي خالص.. بس دي كانت الصحافة الصفرا بتاعة زمان مش دلوقتي".

وتابعت: "انا بعيدة خالص عن السوشيال ميديا ومبحبهاش.. عندي حساب فى كله، ولكن هناك كام زميلة ليا وقعوا فى فخها والناس بقوا يدخلوا فى بيوتنا بسببها.. بقرأ التعلقيات وبزعل علشان احنا كفنانين أديناهم فرصة اننا نتشتم.. ومش اتشتمت الحمد لله لغاية دلوقتي ولكن ياعالم.ز واما حد بيغلط فى زميلاتي برد وبزعل لانه مش من حقك".

الفنانة شمس فيلم ثقافى الصحفيين السوشيال ميديا إغراء

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