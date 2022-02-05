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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/2 /2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/2/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2-2-2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الإثنين 31-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

#الحمل


مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تحقق النجاح في العمل، باتت معنوياتك مرتفعة وتعزّز موقعك بين الزملاء.
عاطفياً: توقّع ابتداءً من اليوم لقاءً رومانسياً حارّاً أو خبراً مناسباً على الصعيد العاطفي، ولا تغلق بابك في وجه الأجواء الإيجابية.
صحياً: أوضاعك الصحية تكون جيدة وأنصحك باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى الراحة والاسترخاء.

#الثور


مهنياً: كن حذراً فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، إشحن نفسك بالطاقة اللازمة.
عاطفياً: تجد نفسك أحياناً مجبراً على رفض الاستجابة لرغبات الشريك، وهذا يوتر العلاقة بينكما لكنها تكون عابرة وموقتة. 
صحياً: ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى الانفعال، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام العشوائية.

#الجوزاء


مهنياً: هذا اليوم يعرقل بعض الخطوات ويزعج مساعيك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه لتستوعب الأمور بجدية.
عاطفياً: التسرع في اتخاذ القرارات الحاسمة مرفوض على الإطلاق، ولا سيما أنّ علاقتك بالشريك على شفير الهاوية.
صحياً: لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليتلاعبوا بوضعك الصحي من خلال إسدائك إرشادات غير مدروسة طبياً.

#السرطان 


مهنياً: يوم ضاغط نوعًا ما، وينتابك الحزن والقلق لإهمال الزملاء أمرك، فهدّئ من روعك ولا توبّخ أحدا.

عاطفياً: تريث كثيراً قبل أن تبدي موافقتك على اقتراح من قبل الشريك، لأن الندم لا يفيدكما لاحقاً.
صحياً: تدرك جيداً في قرارة نفسك أن وضعك الصحي الدقيق يتطلب ممارسة الرياضة بانتظام.

#الاسد 

 

مهنياً: تستطيع السيطرة على أمورك على نحو أفضل، وتتلاحق الأنشطة فتكاد لا تجد وقتاً لإنجاز كل ما يترتب عليك.

عاطفياً: كُن صابراً إلى أقصى الحدود مع الشريك، وحاول أن تبدأ يومك معه بهدوء وأن تنهيه بطريقة رائعة تذهله.
صحياً: تجنب كل من يحاول إثارة عصبيتك، وحاول الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

#العذراء 


مهنياً: تحقق تقدماً ملموساً اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي و تتأهل لمنصب جديد
عاطفياً: مهما بذلت من جهود ومحاولات لتلفت أنظاره، فإنك لا تجد من يقدّرك سوى الشريك، وهذا أمر جيد.
صحياً: خفف من رفع الأشياء الثقيلة فقد تعرّض ظهرك لآلام حادة تضطر على أثرها إلى الخضوع لعملية جراحية.

#الميزان

 

مهنياً: تجنّب أي نقاش، قد تستاء من بعض التفاصيل أو تواجه بعدائية أو سوء نيّة من بعض المسؤولين أو الزملاء. 
عاطفياً: لن يعاكسك الحظ في كل ما تقوم به، وتحقق الغايات المرجوة مما تخطط له مع الشريك.
صحياً: لا تنفعل أمام أيّ أمر، ومهما حاول الآخرون استفزازك لإثارة عصبيتك فلن ينجحوا في ذلك.

#العقرب

 

مهنياً: إنه يوم الإبداع والتفوّق وإطلاق العنان لطاقاتك على أنواعها. فلا تكن خجولاً ولا تسمح للضغوط العابرة بقمع مواهبك
عاطفياً: لا تبالغ في ردّ فعلك مع الشريك، فهو حسّاس جداً لكنه لا يحتمل الأخطاء المتكررة.
صحياً: حاول أن تخفف من تناول الطعام مساء، وتناول وجبه خفيفة مكونة من بعض الخضراوات.

#القوس


مهنياً: سوف تحمل لك التاثيرات الايجابية للقمر من الحمل اجواء رابحة وممتازة سيكون بانتظارك تغييرات كثيرة اخبار سارة انفراجات وحلحلة وفرص للانتصار في كافة المجالات
عاطفياً: وقوفك إلى جانب الشريك يزيد إعجابه بك، ويعزّز الثقة الموجودة بينكما، ويزيدك حباً وإخلاصاً له.
صحياً: الارتباك الحاصل في بعض مشاريع أحد أفراد الأسرة يثير الاضطراب لديك.

#الجدي


مهنياً: الزملاء الحساد يتربصون بك وينتظرونك على أقل هفوة، احذر الثقة العمياء واتق شر من أحسنت إليهم. 
عاطفياً: الأولوية في حياتك تبقى للشريك، وهذا يمنحه مزيداً من الثقة للوقوف إلى جانبك ودعمك باستمرار.
صحياً: ينتابك شعور بأنك ستصاب بمرض تنتكس صحتك على أثره، هذا مجرد وهم فلا تقلق.

#الدلو


مهنياً: لا تراهن على تطور الأحداث، وحافظ على التفاؤل ودافع عن صلاحياتك ومصالحك بصورة إيجابية.
عاطفياً: تعيش رغبة داخلية قوية لتطوير وضعك العاطفي، ذلك قد تكون له مضاعفات إيجابية متعددة، فتفاءل بالخير.
صحياً: أنت سريع الانهيار أمام أي خبر سيىء، ما ينعكس سلباً على صحتك، فحاول أن تضبط أعصابك.

#الحوت


مهنياً: لا تدع القلق يسيطر عليك، فأنت قادر على تخطّي الصعوبات مهما بلغ حجمها.
عاطفياً: الشريك يحتاج إلى دعمك هذا اليوم، فلا تتردّد لأنّ نجاحه يرتد إيجاباً على علاقتكما.
صحياً: تأخذ استراحة لك لترى بعض الأصدقاء أو عائلتك وممارسة أنشطة رياضية مفيدة.

السرطان حظك اليوم الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا اليوم السبت

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