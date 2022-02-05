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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محلل سياسي: زيارة الرئيس السيسي لـ بكين تعكس احترام العالم لقيادة مصر|فيديو

محلل سياسي
محلل سياسي

قال الكاتب والمحلل السياسي، إسلام عوض ، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي مرت بمراحل سابقة كانت تعاني فيها من تباعد سياسي ، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ أن تولى مسؤولية قيادة الوطن في إعادة هيكلة العلاقات الخارجية المصرية .

وأضاف المحلل اسلام عوض ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أن تكون مصر رقم فاعل في المعادلة الدولية ، والتي تمت بعد أحداث يناير ، مشيرا إلى تطور كبير في العلاقات المصرية الصينية على كافة الأصعدة .

وتابع " عوض " ، أن هناك تعاون عسكري واقتصادي بين مصر والصين ، كما وأن مصر زادت من حجم التبادل التجاري مع الصين ، حيث وصل لـ 19 مليار دولار ، بعد أن كان 10 مليارات دولارات فقط .

ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ " بكين " تعكس مدى احترام وتقدير العالم للقيادة السياسية ، كما يشهد اليوم قمة مصرية صينية .

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وأعلن الرئيس الصيني الصيني شي جين بينج، رسميا الأمس ، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير 2022.

السيسي محلل سياسى بكين الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الصينية

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