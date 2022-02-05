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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إسلام السيد يشارك في مسلسل "الرواية" بعد نجاحه في ابدأ حلمك

إسلام السيد
إسلام السيد

يشارك الفنان إسلام السيد، أحد أبناء مبادرة "ابدأ حلمك، التي أطلقتها وزارة الثقافة، للكشف عن المواهب، في مسلسل «الرواية»،  مع الفنان أحمد الشامي، وانضم لفريق عمل مسلسل «الرواية» الذي يضم نخبة من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم شيري عادل التي تقوم بدور المحامية فريدة داخل أحداث العمل، ومحمود عبد المغني.

وتدور أحداث مسلسل «الرواية» حول جريمة قتل غامضة، تتم في أثناء افتتاح عرض مسرحي، ويتورط جميع الحاضرين ويدخلون قفص الاتهام ودائرة الشك، ويصبح جميعهم مدانين، ويتورطون في المشاكل والمصاعب وإلقاء التهم على بعضهم البعض لإنقاذ أنفسهم.

وتسرد مسلسل «الرواية»، التي تتكون من 10 حلقات، رحلة البحث عن الجاني، في إطار من الغموض والإثارة والتشويق.

وسوف يتم عرض مسلسل «الرواية»، على المنصات الإلكترونية، فور الانتهاء من تصويره، و قد أعلنت الجهة المنتجة انهم بالفعل يستعدون لبدء تصوير العمل في العاجل القريب، خاصة أن من المفترض أنه وقع الاختيار على فريق العمل.

ويجسد  إسلام السيد دور، أحد أفراد أمن المسرح، الذي تقع فيه الجريمة، ويتورط في جريمة القتل.

بينما يقدم الفنان أحمد الشامي، دور الممثل الوصولي، الذي يتخلى عن مبادئه وكل شيء من أجل الوصول للشهرة، حتى انه يضحى بحبه من اجل الوصول إلى الشهرة بأسرع طريق.

 يقوم ببطولة مسلسل «الرواية»، شيري عادل، برفقة نخبة من النجوم، وأبرزهم أحمد الشامي وثراء جبيل، وإنتاج مشترك بين شركتي «ديفرنت آرت - بروميوزك استديو»، ومن تأليف شادي محسن وأمير شوقي.

مسلسل «الرواية» من إخراج أمير شوقي، و المنتج الفني مصطفي يوري، ومدير التصوير يوسف البارود، واستايلست منى عبد السلام، وديكور محمد مصطفى.

الفنان إسلام السيد مباردة إبدا حلمك مسلسل الرواية الفنان أحمد الشامي

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