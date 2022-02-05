لو مدمن سوشيال ميديا .. اعرف خطوات علاج "ديتوكس التكنولوجيا"

أوضح المهندس وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا تفاصيل "ديتوكس التكنولوجيا" وأعراض الإدمان الإلكتروني وطرق علاجه.



وأشار وليد عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن السموم الرقمية "ديتوكس التكنولوجيا" تدخل العقول عن طريق إدمان التكنولوجيا منوها ان علاج هذا الإدمان يتلخص فى مرحلة الانسحاب والبعد عن رد رسائل منصات التواصل الاجتماعى " السوشيال ميديا " لمدة أيام.



ولفت وليد عبد المقصود لنجاحه فى البعد عن منصات التواصل الإجتماعى لمدة 3 أسابيع ونجح خلال هذه المدة فى قراءة كتاب كامل فى يوم واحد وهو أمر لم ينجح فيه منذ 12 عاما ، مشيرا إلى أن خطورة برمجيات " السوشيال ميديا " فى التلاعب بالعقول وإدمانها بشكل كامل .