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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق التدريبات.. كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.


وطالب المدير الفني، لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة الحالية، خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة سواء في بطولة الدوري، أو بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

 وفي نفس الوقت شرح كارتيرون للاعبين برنامج تدريب اليوم لتطبيقه.


وأستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 12 فبراير الجاري باستاد القاهرة الدولي.


وكان الزمالك حصل على راحة لمدة 3 أيام بعد مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

الزمالك باتريس كارتيرون دوري ابطال افريقيا نادي الزمالك ستاد القاهرة الدولي دور المجموعات

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