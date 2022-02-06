موعد مباراة المنتخب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الأحد ٦-٢-٢٠٢٢ لمتابعه مباراة المنتخب الأول أمام السنغال علي استاد اولمبييه في عاصمة الكاميرون ياوندي

موعد مباراة مصر والسنغال فى نهائى أمم افريقيا

تقام مباراة المنتخب أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة على ستاد أولمبييه.

القنوات الناقله لمباراه المنتخب والسنغال في نهائي افريقيا

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس وسط تحليل كوكبه من نجوم الكرة المصرية والعالمية

يقود المباراة الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

وكان المنتخب الوطنى بدأ مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان لياهل المنتخب ثان مجموعته برفقة نيجيريا

وفى مباراو دور الـ ١٦ فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤

كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة ٢-١

وفاز المنتخب أمام الكاميرون بنتيجة ٣-١ بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة

بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ ١٦ فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ ٨ حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة ٣-١، قبل أن تصعد للنهائى

نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم سلوفاكيا وفيينا النمساوي ودسا

شهد يوم الجمعة الموافق 4 فبراير عام 1994 فاز منتخب مصر علي منتخب سلوفاكيا بهدف نظيف في الجولة الثانيه لدورة الصداقه الودية المقامه في دولة الامارات العربيه المتحده.

الهدف حمل توقيع حسام حسن في الدقيقة 30 من الشوط الثاني و ليحقق المنتخب فوزه الاول في البطوله رافعا رصيده الي ثلاث نقاط من تعادل و فوز.

مثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من:

حسين السيد

ابراهيم حسن

طلعت منصور

هاني رمزي

حمزة الجمل

محمد يوسف

محمد فكري الصغير

بشير عبد الصمد

أحمد الكاس

حسام حسن

عبد العظيم الشورى

وفى يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير عام 1986 حقق منتخب مصر فوزا علي أوستريا فيينا النمساوي بهدفين مقابل هدف علي ستاد المقاولون في ثاني مبارياتهما الودية سويا.

الشوط الاول انتهي بالتعادل الايجابي وتقدم الضيوف في منتصف الشوط بهدف اثر تسديده يساريه أرضيه اصطدمت بالقائم الايسر لمرمي أحمد شوبير بينما الكينج محمود الخطيب يدرك التعادل بعد دقائق معدوده و تحديدا في الدقيقة 28 من كره استقبلها علي صدره بطريقته المعهوده و سددها قذيفه قويه داخل الشباك النمساويه.

علاء ميهوب صنع الفارق في الشوط الثاني بمساعدة محمد حازم في الدقيقة 13.

وجاء تشكيل منتخب مصر في هذه المباراة على النحو التالي:

احمد شوبير

مصطفى ابو الدهب

حمادة صدقي

محمد عمر

ربيع ياسين

علاء ميهوب

مجدي عبد الغني

ناصر التليس

محمد حازم

محمود الخطيب

جمال عبد الحميد