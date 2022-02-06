مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.. تاريخ مواجهات المنتخبين يشهد تألق الفراعنة

تأهل منتخبنا لنهائي كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز أمام الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة ٣-١

وأحرز ركلات الترجيح لمصر كل من أحمد "زيزو" ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين، وتصدى محمد أبو جبل نجم المباراة لركلتي ترجيح وضاعت أخرى خارج المرمى تماما.

وتواجه مصر منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية اليوم الأحد 6 فبراير الجاري

واصطدم المنتخبان في 13 مواجهة سابقة شهدت تفوقا للفراعنة، حيث فازت مصر في سبع مباريات، بينما حققت السنغال الفوز في أربع مواجهات، مقابل التعادل في مناسبتين.

وأحرز منتخب مصر 12 هدفا في شباك السنغال، بينما أحرز أسود التيرانجا ثمانية أهداف.

آخر مواجهة حملت ذكرى حزينة لمصر، حيث كانت عام 2015 وحقق منتخب السنغال الفوز في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في ذات الوقت.

ونستعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات مصر والسنغال:

المواجهة الأولى بين ومصر والسنغال جاءت عام 1986 في دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، وحقق أسود التيرانجا الفوز (1-0).

والتقى المنتخبان في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وظهرت مصر بقوام المنتخب الأولمبي وحققت الفوز (1-0) بهدف أيمن يونس.

وتجددت المواجهة بينهما بعد عشر سنوات في تصفيات أمم أفريقيا عام 1997، وتعادلا سلبيا ذهابا في السنغال، وفاز منتخب مصر في القاهرة إيابا (2-0) بثنائية حازم إمام وهادي خشبة.

والتقت مصر مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2000، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز (1-0) بهدف حسام حسن.

المواجهة السادسة جاءت عام 2001 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، وتعادل الفريقان سلبيا في لقاء الذهاب بالسنغال، قبل أن تفوز مصر على أرضها (1-0) بهدف أحمد حسام ميدو.

ثم تجدد اللقاء بين مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية 2002، وحقق منتخب السنغال الفوز الثاني له أمام الفراعنة بعد التفوق بنتيجة (1-0) خلال دور المجموعات.

أول لقاء ودي يجمع بين المنتخبين عام 2003، فازت مصر (1-0) بهدف حمل توقيع أحمد حسام ميدو الذي دوَّن ثاني أهدافه في شباك أسود التيرانجا.

وفي الودية الثانية بين المنتخبين عام 2005، حقق منتخب مصر الفوز (4-2)، وحملت الرباعية توقيع كل من حسن مصطفى، عماد متعب وعمرو زكي (هدفين)، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يعتبر تلك المواجهة مباراة دولية كاملة.

وضرب منتخب مصر موعدا جديدا مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2006 في الأراضي المصرية، وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة (2-1)، وأحرز الهدفين أحمد حسن من ركلة جزاء وعمرو زكي -في ثالث زيارة له للشباك السنغالية-.

أما المواجهة الأخيرة بين المنتخبين فجاءت عام 2014 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2015، وخسر منتخب مصر في المباراة الأولى بالسنغال (2-0) بثنائي مامي بيرام ضيوف وساديو ماني، قبل أن يكرر أسود التيرانجا الفوز في إستاد القاهرة بنتيجة (1-0) بهدف مبكر ثان لمامي بيرام ضيوف.