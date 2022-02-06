"اللي بيشد على اللجنة بيدعوا عليه" .. معلمة الدقهلية التي تصدت لغش الطلاب تُعلق

قالت معلمة الدقهلية وداد حمدي عبد الحميد، التي تصدت لغش الطلاب، إنها وكيلة لـ مدرسة ثانوي بنات، وكانت مٌكلفة برئاسة لجنة في مدرسة العروبة، مشيرة إلى أن كان بالمدرسة الكثير من حالات الغش، ولكن قاموا بمنعها على قدر المستطاع.

وأضافت وداد حمدي خلال لقائها على فضائية "تن"، قائلة: "حاربنا حالات غش كتير كانت بتيجي عن طريق الموبيلات، وعن طريق أولياء الأمور .. وتم منع كل هذا على قدر الاستطاع، مشيرة إلى أنها استعانت بالمدير العام للإدارة، معقبة: "من وجة نظري، ده أفضل مدير إدارة مسك إدارتنا".

وتابعت المعلمة قائلة: "لأنه بيتعامل معانا على إننا اخواته وزملائه .. وبمجرد ما بتصل بيه .. بسرعة كل حاجة بتتنفذ .. وكان بيتواصل معايا طول فترة الامتحانات أول بأول لحد آخر يوم".

وأكملت وداد حمدي عبد الحميد: "تعرضت في آخر يوم من الامتحانات، بعد خروج البنات من الامتحان، لهجوم من أولياء الأمور .. استعانت بيه هو الأول وقالي أنا جايلك حالاً .. وجيه فعلا بنفسه".

وأردفت: "زمايلي كانوا خايفين لأن ورق الإجابات معاهم .. فالمدير العام قالي اتصلي بالمأمور .. واتصلت بالمأمور وقالي قبل ما تقفلي القوة التانية هتكون عندك .. وبالفعل كلهم كانوا موجودين .. وقاموا بدورهم الحمدلله".

وعقبت المعلمة قائلة: "إذا كان الخطأ صدر من أولياء الأمور فده لأن ثقافتهم كده عن التعليم، بإنهم ينجحوا عيالهم بأي شكل من الأشكال وبأي طريقة من الطرق .. المهم إن البنت تجيب مجموع وتخش ثانوي عام .. وبالنسبالهم لو كانت اللجنة سهلة .. يبقى ربنا بيحبهم .. واللي شادد على اللجنة بيدعوا عليه .. فالحمدلله".