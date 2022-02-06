أمريكا تطرد 28 دبلوماسيا روسيا..والسفير: سنعمل حتى آخر موظف بالسفارة

أعلن السفير الروسي في العاصمة الأمريكية واشنطن أن 28 دبلوماسياً روسيا سيغادرون الولايات المتحدة بحلول 30 يونيو المقبل.

وقال السفير الروسي أناتولي أنتونوف إنه "بحلول 30 يونيو سيضطر 28 دبلوماسيا روسيًا إلى مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد السفير الروسي على أن السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة تعتزم العمل حتى آخر دبلوماسي لديها، وبذل قصارى جهدها لإعادة العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة إلى طبيعتها. حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأشار أنطونوف إلى أن "ممثلي موسكو وواشنطن، عقدوا في 3 فبراير الجاري، مشاورات في فيينا حول تطبيع عمل السفارات، لكنها لم تسفر عن نتيجة".



وأضاف:"سنعمل هنا حتى اخر دبلوماسى وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن المصالح الوطنية بينما نحاول تطبيع العلاقات الروسية الامريكية".

وأكد السفير الروسي في واشنطن أن " الجميع يخسرون عندما تكون العلاقات الروسية الأمريكية في أدنى مستوياتها".

ويأتي طرد الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة والدول الحليفة لها على خلفية الاتهامات باعتزام روسيا غزو أوكرانيا، وهو ما تصر روسيا على نفيه على الرغم من استمرار حشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية.