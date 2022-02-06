مهند لاشين لـ «صدى البلد»: تعاهدنا على الفوز والعودة لمصر بالكأس الثامنة

أكد مهند لاشين لاعب منتخب مصر أن مواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا ستكون صعبة جدا، ولكننا قادرون على الفوز بها، خاصة أن اللاعبين تعاهدوا جميعا على تحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري.

وأضاف لاشين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن جميع لاعبي منتخب مصر تعاهدوا على بذل كل طاقتهم من أجل العودة إلى القاهرة بكأس أمم إفريقيا، خاصة أن تعليقات الجماهير المصرية تصل إلى اللاعبين لذا يسعى الجميع إلى إرضائهم وإسعادهم.

وأشار لاشين إلى أنه سعيد للغاية بمشاركته في فوز منتخب مصر على الكاميرون في مباراة نصف النهائي، مؤكدا أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد ولا يوجد أي فارق بين أساسي واحتياطي، فالجميع لديه هدف واحد وهو حصد لقب أمم إفريقيا.

مخوفتش من تسديد ضربة جزاء الكاميرون

وأوضح لاشين أنه يبذل أقصى في التدريبات تحسبا للمشاركة في أي لحظة، مشيرا إلى أنه ظهر بشكل جيد في مران المنتخب الأخير اثناء التدريب على ركلات الجزاء، لذلك قام كيروش باختياره ضمن المسددين أمام الكاميرون، مؤكدا أنه لم يشعر بالخوف أثناء تسديده ركلة مصر الأخيرة في المباراة.

ونجح منتخب مصر في الثأر من نظيره الكاميروني، بالفوز عليه بركلات الترجيح، ليصعد الي نهائي البطولة القارية ليواجه منتخب السنغال.

وكانت الكاميرون قد حققت الفوز على مصر (2-1)، في آخر مواجهة بينهما لحساب نهائي الكان عام 2017، ونجحت في التتويج حينها بلقبها الخامس في البطولة.

من جهة أخرى، بات منتخب مصر بمثابة العقدة لصامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، كلاعب وإداري، حيث فشلت الأسود غير المروضة في التأهل لكأس العالم 2006، بعد التعادل على أرضها مع الفراعنة في المباراة الأخيرة من التصفيات، لتصعد حينها كوت ديفوار للمونديال.

كما تغلبت مصر على الكاميرون مرتين في بطولة أمم إفريقيا 2008، في حضور إيتو كلاعب، بنتيجة (4-2) في الدور الأول، و(1-0) في النهائي.

وخسر إيتو أيضا مع الكاميرون أمام الفراعنة (3-1)، في ربع نهائي نسخة 2010، قبل أن تتجدد عقدته اليوم كرئيس لاتحاد الكرة في بلاده.