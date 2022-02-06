جنايات طنطا تؤيد حكم اعدام متهمين في واقعة مقتل «ضحية البلطجة»

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الخامسة اليوم برئاسة المستشار نبيل محمد ربيع وعضوية المستشارين محمد ابراهيم حامد صهيون وأمين أمين الديب ومصطفى محمد حمزة وأمانة سر عبد الفتاح أبو سلام وأحمد عزت عنتر بالإعدام ضد ٤ متهمين في واقعة مقتل الشاب أمير فاروق «ضحية البلطجة».

وكانت محكمة جنايات طنطا، قد أحالت في الجلسة الماضية أوراق المتهمين الأربعة لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهمين بقتل الشاب أمير فاروق.

وعقب صدور القرار سادت حالة من الفرحة بين أسرة وجيران وأصدقاء المجني عليه، بعد أن صدر حكما بإعدام المتهمين مؤكدين أن دم المجني عليه لم يضيع.