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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات مسلحة وتوتر أمني في مدينة الخليل بالضفة الغربية

صوؤة أرشيفية
صوؤة أرشيفية

شهدت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اشتباكات مسلحة وحالة من التوتر الأمني الشديد؛ وذلك في أعقاب تجدد خلاف ليس بالقديم بين عائلتين في المدينة.

واندلع الاشتباك المسلح، مساء أمس السبت، بين العائلتين؛ ما أدى إلى إقدام عدد من المسلحين على إطلاق النار تجاه محال تجارية وسط الخليل، فيما دفعت قوات الأمن الفلسطينية بتعزيزات لمنع تدهور الحالة الأمنية.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام فلسطينية محلية، عشرات المسلحين وهم يطلقون النار في الهواء ويجبرون أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، فيما يصرخ أحدهم بالقول: ”والله لأربي الضفة كلها“.

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وقالت مصادر محلية، إن ”قوات الأمن الفلسطيني دفعت بتعزيزات لوسط المدينة، وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع؛ وذلك من أجل تفريق مطلقي النار وعدم الانجرار إلى اشتباكات بالمنطقة“.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن ”المئات من أصحاب المحال التجارية والمكاتب، أقدموا على إغلاقها؛ وذلك خوفا من تفاقم حالة الفلتان التي اجتاحت المنطقة والانتشار الكثيف للمسلحين فيها“.

وأوضحت أن إطلاق النار يأتي بسبب ”تجدد الخلاف بين عائلتين في مدينة الخليل، وقع بينهما العام الماضي وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من العائلتين في حينه“.

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