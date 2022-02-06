برلماني يوضح جهود الحكومة في إنشاء جامعات أهلية للقضاء على مغالاة الخاصة

أكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، علي أن مصاريف الجامعات الخاصة ارتفعت جدا وهنا اتجهت الحكومة خلال الفترة الماضية الى انشاء الجامعات الأهلية واقتربت من افتتاح اربع جامعات أهلية جديدة وهذه خطوة إيجابية للحد من مغالاة الجامعات الخاصة فى الرسوم والمصاريف الدراسية.

وقال “ إسماعيل” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن هناك تفاوت كبير فى مصاريف ورسوم دخول الكليات بالجامعات الخاصة التي تتعدى مابين عشرين الف جنيه الى أكثر من خمسين الف جنيه فيما بين الدخول لنفس الكلية من جامعة لأخرى متسائلا عن المعايير التى تم على اساسها وضع هذه الرسوم والمصاريف.

وطالب النائب محمد اسماعيل من الدكتور خالد عبد الغفار اصدار قرار ملزم لجميع الجامعات يتم فيه تحديد الرسوم والمصاريف بصورة عادلة ، مؤكدا ان الجامعات الخاصة حادت عن اهدافها وتحولت الى سبوبة كبرى لتحقيق أرباح طائلة على حساب العملية التعليمية داخل هذه الجامعات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الجامعات الأهلية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة ، التي تتيح فرص الحصول على تعليم عال بمستوى دوليّ، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: انطلاقا من هذه الرؤية، يتعين علينا العمل على زيادة معدلات تنفيذ هذه الجامعات، بحيث تنضم إلى الكيانات العلمية والتعليمية الكبرى في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي وبحث آليات تمويل الجامعات الأهلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وأن استراتيجية الوزارة تقوم في أحد محاورها الأساسية على إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة القادرة على تحسين جودة التعليم، من خلال الاستعانة بالكوادر الأكاديمية المتميزة وعقد شراكات مع جامعة دولية مرموقة لطرح برامج مُزدوجة الشهادة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل الإقليمية والدولية.