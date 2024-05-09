عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

يزيد مع التوتر .. كيف تتخلص من عسر الهضم

صدى البلد

يعد عسر الهضم من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار ولكنها تزيد مع كثرة الضغوط النفسية والقلق والتوتر.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم أبرز طرق علاج عسر الهضم .. 

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل القرص| تعرف عليها

نمط الحياة والعلاجات المنزلية


يمكن المساعدة على التعامل مع عسر الهضم الخفيف غالبًا بتغييرات في نمط الحياة مثل:

تناول وجبات أصغر حجمًا وبعدد أكبر.

 امضغ الطعام جيدًا ببطء.


عدم تناول أطعمة محددة وقد تسبب الأطعمة الدهنية والتوابل والأطعمة المعالَجة والمشروبات الغازية والكافيين والكحول والتدخين عسر الهضم.


الحفاظ على وزن صحي

يُسبب الوزن الزائد إحداث ضغط على البطن، ما يؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المريء وممارسة الرياضة بانتظام و تساعد ممارسة التمارين على التخلص من الوزن الزائد وتحسّن الهضم.


السيطرة على التوتر

 وفّر بيئة هادئة عند تناول الطعام ومارس أساليب الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا، واقضِ وقتًا في ممارسة أنشطة تستمتع بها، واحصل على قسط وافر من النوم.


تغيير أدويتك

توقف عن تناول مسكنات الألم أو الأدوية الأخرى التي قد تهيج بطانة المعدة أو قلل مقدارها بعد موافقة طبيبك و إذا لم يكن هذا خيارًا مناسبًا، فاحرص على تناول هذه الأدوية مع الطعام.
 

عسر الهضم الأطعمة الدهنية الحفاظ على وزن صحي السيطرة على التوتر الضغوط النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

موضوعات متعلقة

علاجات خاطئة منتشرة بكثرة لعسر الهضم .. وهذه أفضل المشروبات

للرجال فقط .. 5 عادات تحميك من التهاب البروستاتا

3 عادات خاطئة منتشرة عند تناول قهوة الصباح .. اكتشفها

ضرب نفسه بالنار.. رجل أعمال باكستاني ينهى حياته بطريقة غريبة| اعرف السبب

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

بشرى لعشاقها.. 7 فيتامينات مهمة موجودة فى الرنجة

سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل

حير العلماء 50 عاما.. كشف سر ثقب القطب الجنوبي

ترشيحاتنا

انفجار على الهواء.. قصف إسرائيلي عنيف برفح الفلسطينية

إيهاب واصف: ارتفاع الجنيه أمام الدولار سيساهم في انخفاض أسعار الذهب

وزير التجارة التركي ينفي تخفيف الحظر التجاري على إسرائيل

رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن المتحكم في أسعار المعدن الأصفر

رابطة الأندية المصرية تصدر عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري Nile

ضيفة مصر العزيزة ..انتصار السيسي ترحب بزيارة حرم سُلطان عُمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-