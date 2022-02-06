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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميمي جمال: أواصل تصوير "قانون العمل".. ولم أتعاقد على عمل لرمضان 2022

ميمي جمال
ميمي جمال

أكدت الفنانة ميمي جمال أنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ أخر دور ”، المقرر عرضه على أحدى المنصات . 

وتابعت ميمي جمال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تواصل حالياً تصوير “ قانون العمل”، الذى من المقرر ان تشارك فى بطولته ريهام عبد الغفور .

وكشفت ميمي جمال انها حتى الآن لم تتعاقد على أى عمل درامى جديد لتخوض من خلاله الماراثون الرمضانى . 

محمد صلاح والمنتخب الوطني : 

وكانت الفنانة ميمي جمال، أكدت أنها سوف تتابع مباراة مصر فى نهائى كأس الأمم الإفريقية داخل منزلها.

وتابعت ميمي جمال حديثها قائلة: “أحرص عل متابعة المبارايات منذ بداية المسابقة.. وهناك تطور ملحوظ فى أداء اللاعبين”.

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وأضافت فى تصريحات سابقة  لـ صدى البلد: “وجود اللاعب العالمى محمد صلاح وسط اللاعبين الشباب خلف نوعا من المحبة”.

وأكملت ميمي جمال: “حالياً أشعر أن المنتخب نفس واحد والجميع يرغب فى مساعدة زملائه داخل الملعب.. وهناك حالة من الإصرار على النجاح واعتقد أن محمد صلاح كان عامل فى خلق تلك الروح، وهذا الأمر لم يكن موجوداً من قبل”.

ميمي جمال الفنانة ميمي جمال رمضان 2022 قانون العمل آخر دور

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