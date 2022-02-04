ميمي جمال تكشف تفاصيل تجسيد شخصية جديدة من نوعها.. فيديو

كشفت الفنانة القديرة ميمي جمال، تفاصيل الشخصية الجديدة التي ستقدمها في العمل الفني القادم، قائله: “شخصية بالنسبة لي جديدة لم أجسدها من قبل”.



وقالت "جمال"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أنا عاملة شخصية الناس كلها بتتكلم عليها اليومين دول"، موضحه: "واحدة ست عندها بنتين، واحدة من زوجها الأول، والثانية من زوجها الجديد".

وأضافت: "زوجها الثاني توفى وترك لها ميراث، فتقول لها ابنتها أوعي الميراث الذي تركه لنا والدي تعطيه لابنتك الثانية، لإن دي فلوسي أنا".

وأشارت: "الشخصية تجسد مشاكل الميراث والذي أصبح قضية منتشرة في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة".