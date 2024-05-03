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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عاطلين لقيا مصرعهما في مشاجرة بسبب السجائر بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عاطلين لقيا مصرعهما في مشاجرة بشبرا الخيمة مع تاجر ونجله عندما قام المتهمين باستدراج الاخران بحجة بيع صفقة سجائر لهما في شبرا الخيمة وعقب حضورهما قاما بتثبيتهما لسرقتهما بالاكراه فنشبت بينهم مشاجرة قام على اثرها نجل التاجر بطعن اثنين منهما فيما اطلق احدهم الخرطوش عليه وعقب سقوط اثنين من افراد التشكيل قتلى اسرع المتهمين هاربين واستولوا على مبلغ مالى من التاجر ونجله.


وتم نقل الجثتين الى المستشفى والقى القبض على التاجر ونجلة وباقى افراد التشكيل وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة إشارة من المستشفى بوصول جثتين لـ عاطلين بهما جروح طعنية متفرقة بانحاء جسديهما .


تم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى قيام "المتوفيان" بالإشتراك مع 3 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة بالإكراه ، كما توصلت الجهود إلى قيام المتوفيان بإستدراج تاجر سجائر ونجله مقيمان بمحافظة الغربية بزعم بيع سجائر لهما وسرقتهما وأن نجل التاجر وراء إرتكاب واقعة مقتلهما.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط افراد التشكيل ، وكذا تاجر السجائر ونجله  وبمواجهة نجل التاجر تبين انه مصاب برش خرطوش وكدمات بالرأس قرر بقيام أفراد التشكيل بإستدراجه ووالده بزعم بيع كمية من السجائر لهما وعقب وصولهما قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء والإستيلاء منهما على مبلغ مالى وهاتف محمول ملك والده ولدى مقاومته لهم ، قام أحد المتوفيان بإطلاق عيار خرطوش تجاهه محدثاً إصابته والتعدى عليه بالضرب وإصابته، إلا أنه تمكن من إستخلاص سكين من المتوفى الثانى  وقام بالتعدى عليهما فأودى بحياتهما ، وفر باقى افراد  التشكيل هاربين مستقلين مركبة "توك توك" وبحوزتهم المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهم ، وأضاف نجل التاجر بتخلصه من السكين بإلقائها بالطريق العام.


وبمواجهة أفراد التشكيل إعترفوا بإرتكاب الواقعة وارشدوا عن جزء من المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهم وبندقية خرطوش و 2  فرد خرطوش وعدد من الطلقات و سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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