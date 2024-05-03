حبس 4 أشخاص بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين بالقليوبية

جمعوا مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 4 عاطلين من بينهم سيدتين لقيامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه وتحررت المحاضر اللازمة .



تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا من العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش .



تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ توصل الى قيام المتهمين وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والإحتيال علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و5 آلاف جنيه بان قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم