عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمعوا مليون جنيه

حبس 4 أشخاص بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين بالقليوبية

متهمين
متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 4 عاطلين  من بينهم سيدتين لقيامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه وتحررت المحاضر اللازمة .


تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا من العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش .


تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ توصل الى قيام المتهمين وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والإحتيال علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و5 آلاف جنيه بان قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ. 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم

القليوبية جهات التحقيق مدير أمن القليوبية أمن القليوبية مدير مباحث القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

رضا عبد العال: لن أخالف ضميري من أجل الأهلي

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء وهؤلاء يعاقبون بالحبس والغرامة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية: متابعة مستمرة للانصباط الإداري بالمنشآت الطبية

حبس السائق المتهم بإشعال النار فى زميله لخلافات على تحميل الركاب بالقليوبية

رجل ينهي حياة زوجته في مشاجرة بسبب الخلافات بالقليوبية

سائق يشعل النار بجسد زميله بسبب الخلاف على تحميل الركاب بالقليوبية

استئصال جزء من القصبة الهوائية لطفل وإنقاذ حياته بمستشفى بنها الجامعى

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

رئيس جامعة بنها يكرم الفائزين في مسابقة عباقرة الجامعة الموسم الخامس

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين بالقليوبية

ترشيحاتنا

الوزراء يستجيب لـ5 الاف شكوي للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم

الأرض تتلقى رسالة من مسافة 140 مليون ميل في الفضاء| ما القصة ؟

الإمارات.. بيان عاجل من عملية الفارس الشهم 3 بشأن غزة

الشكاوي الحكومية: توفير العلاج لحالات الأمراض النادرة بمختلف التخصصات

الوزراء يتلقى 117 الف شكوي وطلب واستغاثة من المواطنين خلال أبريل

دولة عربية ترصد هزتين أرضيتين خلال 24 ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

طريقة عمل أكواب تشيز كيك بسكوت الشيكولاتة

غادة عبد الرازق تثير ضجة بالأحمر الناري| شاهد

فيديو

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ