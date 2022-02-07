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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الإثنين 7-2-2022

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال  مستهل تعاملات اليوم الاثنين 7 فبراير 2022على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 906جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 831 جنيها
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 793جنيها
 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 680جنيها.
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 529 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 453 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 6344,جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو906.286الف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1809دولار للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

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