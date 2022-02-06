سلوى عثمان: نفسي يغمى عليا وأفوق على صريخ الفوز

قالت الفنانة سلوى عثمان إنها تشعر بالتوتر خلال مشاهدة مباراة مصر والسنغال فى نهائى كأس الأمم الافريقية.

وأضافت سلوى عثمان: “أنا نفسي يغمي عليا وأفوق علي صريخ الناس بيقولوا كسبنا كأس الأمم الإفريقية ، يااااااااااااارب ، نكسب بقي ياااااارب” .

أكدت سلوى عثمان أنها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسلسل الغرفة 207، والذى تشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم محمد فراج وريهام عبد الغفور ومن إخراج محمد بكير.

وتابعت سلوى عثمان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: كل المشاركين فى العمل قدموا دورهم على أفضل وجه ، وبشكل شخصي أرى أن ريهام عبد الغفور ومحمد فراج سيفاجئون الجمهور بأدائهم للشخصيات .

وتضيف سلوى عثمان : ريهام عبد الغفور ستظهر الى الجمهور بشكل جديد ومختلف ، فقد وجدت انها قدمت الشخصية التى تلعبها بسلاسة وأداء متمكن .

وتستكمل ريهام عبد الغفور : جمعنى حتى الآن مشهد واحد بـ ريهام عبد الغفور ، وقبل التصوير فوجئت بها متقمصة الشخصية بشكل أصابني بـ الخضة.

قالت الفنانة سلوي عثمان، إنها تنتظر عرض فيلمها الجديد “ليلة العيد” خلال عام 2022، وذلك بعد أن انتهت من تصويره خلال الأسابيع الماضية.

وتابعت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لصدي البلد: “فيلم ليلة العيد يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهو يستعرض بعض الطقوس التي يمارسها المصريين في تلك الليلة في إطار اجتماعي، كما يطرح العمل العديد من القضايا الاجتماعية من خلال شخصياته”.

فيلم ليلة العيد يخرجه سامح عبد العزيز الذى إعتاد على تقديم الاعمال التى تعتمد على البطولة الجماعية هو فيلم ليلة العيد .

وكانت كشف الفنانة سلوي عثمان عن تفاصيل دورها ضمن أحداث فيلم كيرة والجن، للمخرج مروان حامد، الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال عام 2022، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين علي رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

وأكدت سلوي عثمان لـ صدى البلد، أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج مروان حامد والذى سبق وأن تعاونت معه في فيلم عمارة يعقوبيان، كما أنها من محبي ومشاهدي أعماله السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا علي كافة المستويات الجماهيرية والنقدية.

وتابعت سلوي عثمان: “أجسد داخل أحداث فيلم كيرة والجن شخصية ام صعيدية ، وهي امرأة قوية لا تظهر مشاعرها بشكل فياض، ولعل هذا الأمر صعب علي اي ممثل، لأنه يجب أن يصل بالرسالة والمشاعر الكامنة في الشخصية المشاهد رغم قلة كلامها”.

وأضافت سلوى عثمان: "كنت اتمني المشاركة في هذا العمل الضخم مع المخرج مروان حامد، وعندما عرض علي المشاركة في الفيلم قبل شهر رمضان الماضي، كنت مشغولة آنذاك بتصوير دوري ضمن أحداث مسلسل نسل الأغراب، ولكن الفيلم توقف تصويره بسبب انشغال أبطاله بتصوير عدد من الأعمال الرمضانيه ، لذا فقد تم تجديد العرض وقد رحبت علي الفور.

وتابعت سلوى عثمان: “العمل يضم عدد من الفنانين الموهوبين والذين يتمتعون بنجومية كبيرة، وسعدت بالتعاون معهم وهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى، بالإضافة إلى الكاتب أحمد مراد، الذى أحب مشاهدة أعماله .

ومن المقرر أن يشارك فى بطولة فيلم ليله العيد وهو تأليف أحمد عبد الله، كل من يسرا و؛ سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.