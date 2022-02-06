السيسي للاعبي المنتخب : كسبتم احترام الجميع .. وستعوضون هذا اللقب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رسالة للاعبي المنتخب عقب خسارتهم كأس إفريقيا أمام السنغال .

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على فيس بوك : " أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.

ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

وتوج منتخب السنغال بلقب أمم أفريقيا 2021” بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحقق منتخب السنغال اللقب بعد وصول المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت 4-3 جيث انتهي الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

ملخص المباراة



تلقي الفراعنة بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، واحتسبت بعدها ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال.

وتصدى ساديو ماني لركلة الجزاء لكنه فشل في تسجيلها بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح وتمكن من التصدي لها.