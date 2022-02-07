مزاد علني نادر لسيارة تويوتا شيلبي 2000 جي تي في شهر مارس.. فيديو

حول كارول شيلبي انتباهه إلى سيارة تويوتا الرياضية الاستثنائية 2000 جي تي، التي تم إنتاج ثلاثة منها من أجل سباقات SCCA في فئة C-Production، والسيارة التي تراها هنا هي واحدة منهم، والتي لا يعرف الكثير من معجبي شيلبي أدنى فكرة عنها، ومن المقرر أن تعبر ساحة المزاد في 4 مارس في مزاد جزيرة أميليا في فلوريدا.

مزاد علني نادر لسيارة تويوتا شيلبي 2000

وفقًا لـ Gooding & Company ، فإن 2000GT لعام 1967 هي هيكل MF10-10001 كما انها تعتبر أول 2000 GT يتم بناؤها برقم تسلسلي مما يجعلها شيئًا مميزًا، حيث كانت السيارة في الأصل وسيلة ترويجية لشركةToyota Motor Sales USA، لكن شيلبي أقنع المديرين التنفيذيين بالذهاب إلى السباقات وقد فعلت هذه السيارة ذلك تمامًا في عام 1968.

خضعت لعملية ترميم استمرت عقدًا من الزمن خلال الثمانينيات، مما أعادها جماليًا وميكانيكيًا إلى أيام مجدها، وكانت في مجموعة خاصة منذ ذلك الحين، مما يعني أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 40 عامًا التي تُعرض فيها هذه السيارة النادرة للغاية للبيع العام.

نظرًا لكونها أول 2000 GT تم بناؤها برقم تسلسلي ومع اتصالها بشيلبي، وكونها واحدة فقط، فقد تكون ذات قيمة كبيرة، حيث يسرد Gooding & Company تقديراً عاماً يتراوح بين 2.75 و 3.5 مليون دولار، وذلك على الرغم من أن جميع الرهانات متوقفة عما سيحدث عندما اشتعال المزاد في 4 مارس.