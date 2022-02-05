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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات تويوتا راش 2022 بالسوق السعودى

تويوتا راش موديل
تويوتا راش موديل 2022

يعتبر السوق السعودى للسيارات من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الاوسط، والذى يضم أحدث الموديلات فى العديد من الطرازات، والتى جاء اخرها تويوتا راش موديل 2022 ، بفئاتها المختلفة .

تويوتا راش موديل 2022

واعلن بالفعل وكيل تويوتا بالمملكة العربية السعودية ، عن اخر اسعار السيارة تويوتا راش موديل 2022 ، بفئتيها الجديدتين داخل المملكة ، وهم الفئة الأولي F/O ، و الفئة الثانية H/L ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

وتستمد السيارة تويوتا راش موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 حصان ، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

تويوتا راش موديل 2022

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 13 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى الأبعاد الخارجية ، للسيارة تويوتا راش موديل 2022 ، بطول 4435 مم ، بعرض 1695 مم ، ارتفاع 1705 مم ، بسعة الشنطة الخلفية 209 لتر .

تويوتا راش موديل 2022

وتضم السيارة تويوتا راش موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان وحماية ، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوزان الالكتروني، وحساسات ركن خلفية .

وتاتى السيارة تويوتا راش موديل 2022 ، بمظهر يضم مصابيح ضباب أمامية مدعمة بإضاءة LED، والنظام الذكى لركن السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 16 بوصة .

اما الفئة الثانية من السيارة تويوتا راش موديل 2022 ، فإنها تضم جنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 8 مكبرات صوتية .

تويوتا راش موديل 2022

وتاتى اسعار تويوتا رش موديل 2022 :

- أوتوماتيكSTD  بسعر 71,990 ريال سعودى .

- أوتوماتيكGX  بسعر 76,820 ريال سعودى .

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