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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد عبد الله نجم الزمالك يدعم منتخب مصر عقب خسارة لقب أفريقيا

صدى البلد

حرص أحمد عبدالله نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على توجيه رسالة خاصه للاعبي المنتخب الوطني عقب خسارة  لقب كأس الأمم الأفريقية  أمام منتخب السنغال بنتيجة 4 / 2 في ركلات الترجيح.

يأتي هذا بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وقام أحمد عبدالله بنشر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وقال: "أداء فاق التوقعات…معلش السنغال جامدة و احنا لاعبين ٤ مرات وقت اضافي …رجالة و ان شاء الله حنردها لهم في ماتشين كاس العالم و نتأهل ..رضينا يا رب 🤲".

و أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر عن حزنه بعد خسارة لقب أمم إفريقيا رغم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسنغال بنهائي إفريقيا، وقال: "الجائزة بالنسبة لي ليست لها قيمة لأنها جاءت بعد خسارة لقب أمم إفريقيا، وحاولنا قدر الإمكان ولكن الظروف لم تساعدنا".


وحصل أبو جبل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية و التي جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

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أحمد عبدالله المنتخب الوطني كأس الأمم الافريقية منتخب السنغال الكاميرون

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