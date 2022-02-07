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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الجبن والزبادي.. الأطعمة الأغنى بالكالسيوم للحفاظ على صحة عظامك

كالسيوم
كالسيوم

أطعمة عديدة غنية بفيتامين د والكالسيوم تحافظ على صحة عظامك، وأسنانك وتلعب دورًا في صحة القلب ووظيفة العضلات وصحة الجهاز العصبي  .

بالنسبة لمعظم البالغين، يوصى بتناول ما لا يقل عن 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا، على الرغم من أن منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي غنية بالكالسيوم بشكل خاص ، إلا أنه هناك  أنواعً من الأطعمة الآخري الغنية بالكالسيوم ، والعديد منها لا يحتوي على منتجات الألبان إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين ..

1. البذور


تعد البذور الأغنى  بالكالسيوم وتوفر عناصر غذائية مهمة أخرى ، مثل البروتين والدهون الصحية.

2. الجبن


تحتوي جبن البارميزان على 19٪ من القيمة اليومية للكالسيوم ، فإن تناول منتجات الألبان قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. الزبادي


يعتبر الزبادي أحد أفضل مصادر الكالسيوم ، حيث يوفر ما يصل إلى 34٪ من القيمة اليومية  كما أنه مصدر جيد للبروتين والعناصر الغذائية الأخرى.

4.. الفول والعدس
 

الفاصوليا والعدس غنية بالألياف والبروتين ، بما في ذلك الحديد والزنك وحمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
 

5. اللوز


من بين جميع المكسرات ، يعتبر اللوز من أعلى الأطعمة  في نسبة الكالسيوم وقد يساعد تناول المكسرات أيضًا في خفض ضغط الدم ودهون الجسم والعديد من عوامل الخطر الأخرى  ومن ضمن الفوائد الاخرى للوز  غناه بالعناصر الغذائية مثل الدهون الصحية والبروتين والمغنيسيوم.

6. الخضراوات الورقية


الخضراوات الورقية الخضراء تعد صحية بشكل لا يصدق ، والعديد منها غني بالكالسيوم ، بما في ذلك الكرنب والسبانخ واللفت . ومع ذلك ، تحتوي بعض الخضروات الورقية على أكسالات ، والتي يمكن أن تقلل من امتصاص الكالسيوم.

كالسيوم البذور منتجات الألبان الجبن الزبادي الفول والعدس اللوز

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