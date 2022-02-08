موازنة البرلمان تستكمل مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل.. اليوم

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تستكمل عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء.

وأشار عمر لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال اجتماعها تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فيما يخص التصرفات العقارية، إضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

ويستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء الموافق 8 و 9 فبراير، بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد ٦ فبراير.

كما تقرر تعديل مواعيد اجتماعات اللجان النوعية لتصبح خلال اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء .

وكان قد وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة خلال الاسبوع الجارى ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

كما تشهد مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.