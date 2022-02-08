عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان تستكمل مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل.. اليوم

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تستكمل عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء.

وأشار عمر لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال اجتماعها تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فيما يخص التصرفات العقارية، إضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

ويستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء الموافق  8  و 9 فبراير، بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد ٦ فبراير. 

كما تقرر تعديل مواعيد اجتماعات اللجان النوعية لتصبح خلال اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء .

وكان قد وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة خلال الاسبوع الجارى ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

كما تشهد مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قانون الضريبة على الدخل التصرفات العقارية طلبات الإحاطة رئيس مجلس النواب

ترشيحاتنا

كارتيرون يطلب التعاقد مع ثنائي منتخب مصر

نشرة المنوعات.. امرأة تعرض زوجها للبيع.. سقوط رجل على قضبان المترو.. ومذيعة تحمل رضيعتها خلال النشرة

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 8- 2- 2022

مذيعة تحمل رضيعتها خلال تقديم النشرة | فيديو

الزمالك يتراجع ويمنح كارتيرون راتبه كاملًا دون أي خصم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

طقس اليوم.. الأرصاد: شديد البرودة ليلا ورياح مثيرة للرمال والأتربة مع فرص لسقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط رجل على قضبان المترو.. شاهد ما حدث له

أثناء تشريح جثته.. عودة سجين من الموت تثير ذعر الأطباء

زهقت منه.. امرأة تعرض زوجها للبيع على الإنترنت بسعر صادم|صور

رجل يقود شاحنة مشتعلة بالنيران لإنقاذ المارة.. فيديو

فيديو

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ