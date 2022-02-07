مشيرا للأزهر الشريف.. الرئيس السيسي: بحثت مع الرئيس الجيبوتي مواجهة الفكر المتطرف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن المباحثات مع الرئيس الجيبوتي تناولت مكافحة الفكر المتطرف ، وذلك من خلال المؤسسات الدينية في كلتا البلدين ، وعلى رأسها الأزهر الشريف.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجيبوتي ، أن المباحثات تناولت سبل التعاون في مجالات الاقتصاد ، والصحة ، والتجارة ، ومساهمة الشركات المصرية في التنمية في دولة جيبوتي.



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، إستقبالا رسميا بقصر الاتحادية.

وفي سياق متصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل قليل ، استقبال حرس الشرف في ضيافة الرئيس الجيبوتي " إسماعيل عمر جيله " بقصر الاتحادية ، حيث تم عزف النشيد الوطني المصري ، والنشيد الجيبوتي الوطني.