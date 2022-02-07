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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

The Power Of The Dog يتصدر جوائز دائرة نقاد لندن السينمائية

بطل فيلم The Power
بطل فيلم The Power Of The Dog

تصدر فيلم نتفليكس الشهير The Power Of The Dog قوائم جوائز دائرة نقاد لندن للمخرج جين كامبيون، بعد حصوله على 4 تكريمات من بينها فيلم العام. 

حصل فيلم The Power Of The Dog على جوائز أفضل مخرج وممثل رئيسي للممثل بيندكت كامبرباتش، وأفضل ممثل مساعد للشاب كودي سميت ماكفي.

كما فاز الممثل الشاب أندرو جارفيلد بجائزة أفضل ممثل بريطاني لعام 2021، عن بطولة فيلم نتفليكس الآخر Tick, Tick… Boom، وفيلم سبايدر مان الجديد Spider-Man: No Way Home.

كما حصل ودي نورمان على جائزة أفضل ممثل بريطاني عن دوره في فيلم C’mon C’mon، فيما نال فيلم Dune جائزة الإنجاز التقني. 

من المقرر أن ينل فيلم The Power Of The Dog أعدادا كبيرة من الترشيحات في قوائم الأوسكار التي ستعلن غدا الثلاثاء، وسيحظى باهتمام كبير في حفل توزيع الجوائز مارس المقبل.

تدور أحداث فيلم  The Power of the Dog عام 1925 في تلال مونتانا المنعزلة وهو دراما عائلية تشمل بعض التفاصيل الرومانسية والعلاقات الحميمة.

قصة فيلم The Power of the Dog مقتبسة من رواية عن إخوة مزارعين أثرياء توترت علاقتهم ووقعت بينهم الكثير من المشاحنات العائلية. 

وقالت جين كامبيون في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا، إنها نادرا ما تنهي قراءة الروايات، لكن هذه القصة أعجبتها كثيرا، وتأثرت جدا بالعالم الذي ابتكره توماس سافاج مؤلف الرواية التي نشرت عام 1967.

The Power Of The Dog جوائز دائرة نقاد لندن جين كامبيون بيندكت كامبرباتش كودي سميت

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