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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالإجماع.. مجلس النواب الليبي يقر خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي

أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، خارطة الطريق للمرحلة المقبلة بالإجماع.

وحسب قناة "العربية"، قال البرلمان الليبي، إن خارطة الطريق تتضمن إجراء الانتخابات خلال 14 شهرا من التعديل الدستوري.

وأضاف البرلمان الليبي أن التصويت لاختيار مرشحي رئاسة الحكومة خلال جلسة الخميس المقبل.

وانطلقت اليوم الاثنين، جلسة البرلمان الليبي للاستماع لمرشحي رئاسة الحكومة.

ووفقا لشبكة "العربية"، واستعد مجلس النواب الليبي للاستماع لبرامج 3 مرشحين لرئاسة الحكومة، حيث يرغب في اعتماد خارطة طريق قبل تسمية رئيس للحكومة.

ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، تقرر الاستماع إلى المترشحين لمنصب رئيس الوزراء، بعد فحص ملفاتهم للتأكد من مطابقتها للشروط الـ13 التي توافق عليها أعضاء المجلس سابقا.

وتقدم ثمانية أشخاص للظفر برئاسة الحكومة، منهم ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يحظى بعلاقات جيدة مع أنقرة وباريس وواشنطن، إلى جانب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر. 

مجلس النواب البرلمان الليبي مجلس النواب الليبي التعديل الدستوري فتحي باشاغا

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