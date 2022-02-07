من ملعب دريم.. ضربة البداية لـ الزمالك استعدادا لـ بترو أتليتكو الأنجولي

يستعد الزمالك لضربة البداية في دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بمواجهة فريق بترو أتليتكو الأنجولي يوم 12 من شهر فبراير الجارى على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات - الثمانية - لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه اليوم بملعب دريم بالسادس من أكتوبر حتى الأحد المقبل بسبب انشغال ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالقلعة البيضاء بالتجهيز لإستضافة إنتخابات مجلس الإدارة الجديد والمقرر لها الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير 2022.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز وتدشين بداية قوية لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية للبطولة ذاتها ، وتكرار إنجاز ولايته الأولى مع الزمالك والتى حصد خلالها السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، والسوبر المصرى بالفوز على الأهلى .

ولجأ المدرب الفرنسى كارتيرون خلال الأيام الماضية شحن لاعبيه معنويا من خلال الحديث معهم بشكل منفرد وجماعى، مع السعي وراء تحضير لاعبيه بصورة جيدة فنيا ومعنويا، وطي صفحة الخروج من الدور الأول لبطولة كأس الرابطة المحترفة في غياب الدوليين.

وأتفق كارتيرون مع الإدارة على إمكانية إلغاء العقوبات المالية الصادرة على لاعبيه في كأس الرابطة الأخيرة في حال استعادة الانتصارات في سباق دوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى الدور ربع النهائي وذلك دعما معنويا للاعبين في المرحلة المقبلة لاستعادة الثقة الكاملة .

وكانت الساعات الأخيرة شهدت وضع المدير الفني برنامجا تدريبيا خاصا لتجهيز مجموعة لاعبيه المحترفين أمثال سيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي بالإضافة إلى طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد عواد ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي في لقائه المرتقب مع بترو أتليتكو الأنجولي.

ويتنافس على على مقعد الرئاسة 3 مرشحين وهم المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الحالى وصاحب الإنجازات الكبيرة على المستويين الإنشائي والرياضة ، واللواء أحمد سليمان ، وعمر هريدى عضو المجلس السابق .

واستقر المستشار مرتضى منصور على خوض السباق الانتخابي بقائمة مغلقة ضمت اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق ونائب رئيس جهاز المخابرات الأسبق على منصب النائب ، والإعلامى خالد لطيف حفيدة أسطورة الزمالك محمد لطيف على أمانة الصندوق، وفى العضوية فوق السن الكابتن جمال عبد الحميد أسطورة الكرة المصرية، والنائب البرلمانى السابق أحمد مرتضى منصور واللواء علاء مقلد عضو المجلس الحالى ، والنائب البرلمانى الحالى سليمان وهدان ، واللواء علاء الدين ناجى والمهندسة مريم نصحى نجلة البرلمانية مارجريت عازر لفوق السن ، والمستشار محمود محمد محمود ، واحمد دعبس ، وبسنت سيد جوهر لتحت السن.