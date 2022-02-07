نشرة أخبار العالم.. جثمان الطفل ريان يواري الثرى بالمغرب.. الحوثيون يطلقون 4 صواريخ باليستية بمحافظة حجة.. واجتماع محفوف بالمخاطر بين بوتين وماكرون بسبب أوكرانيا

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بمشاركة آلاف المغاربة.. شاهد| جثمان الطفل ريان يواري الثرى في إقليم شفشاون

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، بدفن جثمان الطفل المغربي ريان، بمقبرة الزاوية بدوار داورتان، بإقليم شفشاون، وسط حشد رسمي وجماهيري.

وتوافد مئات المواطنين، ظهر اليوم الاثنين، لأداء صلاة الجنازة على الطفل ريان وتشييع جثمانه بمقبرة الزاوية بدوار داورتان، بإقليم شفشاون، حيث أقيمت استعدادات واسعة وتعزيزات أمنية كبيرة بمحيط المكان.

وأعلن المغرب، عن تشييع جثمان الطفل ريان الذي أُخرج ميتاً من بئر علق فيها خمسة أيام من قرية إغران التي كانت مسرحاً للحادث شمال المملكة.

وهزت المأساة قلب العالم مُخلفةً صدمةً وأسى ويُنتظر إقامة مراسم الجنازة، حسب ما أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية أحد أقارب العائلة والنائب البرلماني عن إقليم شفشاون عبد الرحيم بوعزة.

وكان جثمان الطفل قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، وفق أحد أقاربه، لكن لم يعرف رسمياً ما إذا خضع لتشريح طبي أم لا.

تهديد قوي.. التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية بمحافظة حجة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث "عاهم" بمحافظة حجة.

ووفقا لـ "العربية"، قال التحالف إن الصواريخ الباليستية الحوثية أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وأكد التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وهدد باتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما أعلن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للميليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

وكانت قوات الجيش اليمني أعلنت ،الجمعة الماضية، تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي، أقصى شمال البلاد.

الكرملين عن زيارة ماكرون: الأوضاع معقدة ولا نتوقع حدوث انفراجة

توقعت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الاثنين، ما ستسفر عنه الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل تخفيف التوتر الخاص بالأزمة الأوكرانية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تتوقع انفراجة حاسمة أو حدوث اختراق من خلال اجتماع واحد بين الرئيسين بوتين وماكرون.

وأضاف بيسكوف أن الأزمة الأوكرانية ستهيمن على المحادثات، موضحًا "الوضع معقد للغاية بحيث لا يمكن توقع اختراقات حاسمة خلال اجتماع واحد".

لكنه أشار إلى أن روسيا تدرك بعض الأفكار الخاصة بخفض التوترات التي تحدث عنها ماكرون في وقت سابق وخطط لمشاركتها مع بوتين.

وتابع بيسكوف أنه “لا يمكن الحديث عن تهدئة التوترات بينما تواصل الحكومات الغربية الحديث عن هجوم روسي وشيك على أوكرانيا”، لافتًا إلى أن موسكو لم تسمع أي جديد في الأيام الأخيرة بشأن الضمانات الأمنية التي تطلبها و"يفضل الغرب عدم الحديث عنها".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين، في محاولة دبلوماسية لنزع فتيل التوتر بينها والغرب، على خلفية الأزمة الأوكرانية إذ يخشى الزعماء الغربيون من تخطيط الكرملين لغزو.

وحسب صحيفة "إكسبريس" الأمريكية، يُنظر إلى الاجتماع على أنه تحرك دبلوماسي محفوف بالمخاطر، إذ يحاول ماكرون الحصول على التزامات وضمانات من نظيره الروسي إيمانويل بوتين لتخفيف التوترات مع أوكرانيا.

وأجرى ماكرون سلسلة من المحادثات الهاتفية مع الحلفاء الغربيين بما فيهم بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الأسبوع الماضي، وذلك قبل توجهه لروسيا، وسيتبعها غدًا بزيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سيقدم الدعم والكثير من رأس المال السياسي في مهمة قد تكون محرجة إذا عاد خالي الوفاض.

وقال مصدر مقرب من ماكرون لوكالة "رويترز": "نحن نتجه إلى عرين بوتين، إنها رمي لحجر النرد من نواح كثيرة".

وحشدت روسيا قرابة 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا والذي دفع الغرب إلى اتهامها بسعيها لغزو كييف، والذي نفته موسكو مرارًا وتكرارًا.

وذكر مصدران مقربان من ماكرون أن أحد أهداف زيارته هو كسب الوقت وتعليق الأمر لعدة أشهر، على الأقل حتى انتهاء الانتخابات الفرنسية التي تعقد في أبريل المقبل.

وقال مصدر حكومي فرنسي: "بالنسبة للرئيس، إنها فرصة لإظهار ريادته في أوروبا".

تونس.. الشرطة تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتمنع دخول أعضائه

أغلقت الشرطة التونسية، اليوم الإثنين، مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار حلّه.

ووفقا لموقع إذاعة "موازييك التونسية"، فإن الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء تلقت تعليمات بمنع دخول "أي شخص" إلى مقر المجلس انطلاقا من مساء أمس الأحد 6 فبراير 2022.

وحسب معلومات حصلت عليها موزاييك، فإن قرار" المنع" يشمل جميع العاملين بمقر المجلس وأعضائه.

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن القوات الأمنية المحيطة بمقر المجلس، هي لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يتم الترويج.

وأوضح بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الأحد، أن "المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل".

وأضاف أنه على إثر انتهاء التظاهرات، "غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير".

وكانت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن قوات أمنية قامت مساء اليوم الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حلّه وذلك بسبب رفض أعضاء المجلس لهذا القرار وتأكيدهم مواصلة مهامهم

قال رئيس مجلس القضاء بتونس، يوسف بوزاخر، أن القوات الأمنية المحيطة أمس الأحد بمقر المجلس، هي لحماية هذا المقر، بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يتم الترويج.

اجتماع بين بايدن والمستشار الألماني لتشكيل جبهة موحدة ضد روسيا

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، في البيت الأبيض الأزمة الأوكرانية، بعد حشد روسيا الآلاف من قواتها على حدود كييف.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يعتزم بايدن وشولتز التأكيد على وحدتهما في معارضة أي عدوان روسي ضد أوكرانيا عندما يجتمعان في البيت الأبيض اليوم الاثنين، وسط تحذيرات أمريكية من احتمال حدوث غزو روسي في غضون أيام أو أسابيع.

وتعرض شولتز لانتقادات شديدة في الداخل والخارج لتعامله غير الصارم والكافي في الأزمة، لكنه استخدم نبرة أكثر حدة قبل مغادرته البلاد، حيث أخبر محطة ARD"" أنه منفتح على نشر المزيد من القوات في ليتوانيا لدعم الجناح الشرقي لحلف الناتو، مشددًا على أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا تدخلت في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني كل من أوكرانيا وروسيا الأسبوع المقبل، بعد اجتماعات هذا الأسبوع مع رئيس المجلس الأوروبي ورؤساء دول البلطيق في محاولة دبلوماسية تهدف إلى تجنب غزو موسكو لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس بايدن مع المستشار الألماني "حزمة مهمة" من العقوبات التي يمكن أن يفرضوها ضد روسيا في حال غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

وتعد الزيارة الرسمية لشولتز إلى واشنطن، وهي الأولى للمستشار الألماني إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في نهاية عام 2021.

وفي اتصال مع الصحفيين، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الزعيمين سيناقشان "مخاوفهما المشتركة" بشأن التصعيد العسكري الروسي على طول الحدود الأوكرانية.

كما سيؤكدان التزامهما المشترك على حد سواء بشأن الجهود الدبلوماسية لتشجيع روسيا على خفض التوترات وكذلك تلك المكرسة لضمان الردع في مواجهة المزيد من العدوان الروسي".