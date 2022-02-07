مع عودة رحلات العمرة.. كل ما تريد معرفته عن شروط التأشيرة وضوابط السفر

“ عمرة رجب " يسعي الكثير من الراغبون لأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة بدءا من شهر رجب المعظم بإعتباره أول الأشهر الثلاثة الحرم حيث تعتبر العمرة أهم ما يميز ملامح العبادة خلال هذه الفترة، ومن ثم يدور في أذهان الكثير عدد من الأسئلة حول شروط السفر والحصول علي التأشيرة وذلك لكثرة التغييرات التي تتطرأ عليها في ظل جائحة كورونا.

ضوابط أداء العمرة

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، عن تحديث لإجراءات الدخول إلى السعودية لأداء العمرة أو الزيارة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ومتحوراته، فيجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو فحص للمستضدات السريعة لفايروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.



وأوضحت الوزارة بأنه سيبدأ العمل بالإجراءات الجديدة بدءا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022.

تأشيرة العمرة

ومع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:

- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمرات-المرور).

- التأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها( دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

- تأشيرة الإقامة.

تأمين مؤقت عن رحلات العمرة

ووفقا لقانون بوابة العمرة المصرية، لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.



وتلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا او باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي.



ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالاتي: "رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه".



وللوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.