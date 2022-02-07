رئيس التنظيم والإدارة يزور ديوان الخدمة المدنية الأردني لبحث تعزيز التعاون المشترك

زار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ديوان الخدمة المدنية الأردني، ضمن زيارته الرسمية للأردن والتي تستمر 3 أيام، حيث استقبله الدكتور سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن شكره وتقديره للجانب الاردني على تنسيق هذه الزيارة وإتاحة الفرصة للقاء الجانبين وتبادل الخبرات وآخر المستجدات التي طرأت على شئون الوظيفة العامة في الجهاز والديوان الخدمة المدنية.

وأشار إلى أن مخرجات أعمال اللجان المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، تعد امتداداً للعلاقة الأخوية الطيبة بين القيادتين المصرية والأردنية والتعاون الملموس بين البلدين.

وأوضح أن العلاقات بين الجهاز والديوان وطيدة وعميقة وتم مأسستها بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الجانبين عام 2006، والذي يعد تأكيدا وتعزيزا لهذا التعاون من خلال خطة زمنية ومحاور محددة للسنوات القادمة، والتي يحرص الجانبان على استدامتها وتوسعة محاورها سنويا، وارتباطها بآخر المستجدات والظروف الإقليمية والعالمية المحيطة .

واشاد رئيس الجهاز بالتجربة الأردنية في مجال الإدارة وشئون الوظيفة العامة والبرامج والمشاريع التي نفذتها مؤخرا والأخرى التي سيتم استكمالها، بما سيسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، من خلال اختيار الموارد البشرية الأجدر والأكفا لتقديم الخدمة، وتطوير أساليب وأسس انتقاء الموظفين العموميين.

من جانبه، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن العلاقات الاردنية المصرية تعد نموذجاً عمليا لتعزيز العمل العربي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب من حيث العمق التاريخي والتنوع، واهتمام قيادة البلديين الشقيقين في تطويرها لتشمل جميع المجالات.

وأشار إلى أن الجانب المصري الشقيق ممثلاً بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ حريص على الاطلاع والتواصل الوجاهي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة مع ديوان الخدمة المدنية لغايات تبادل الخبرات والاستماع للممارسات الفضلى في مجال الادارة العامة وشئون الوظيفة الحكومية.

وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية أحدث مؤخراً تطويراً عملياً مهماً على التشريعات والتعليمات المنظمة لشئون الوظيفة العامة وفي مقدمتها نظام الخدمة المدنية الجديد والذي تم مراجعته وتعديلة من قبل لجنة وطنية موسعة من الخبراء مميزين على المستوى المحلي والإقليمي في مجال تخطيط وإدراة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص وممثلين عن السلطة التشريعية والنقابات المهنية، بحيث يعتبر هذا النظام انجازا تشاركيا على المستوى الوطني.

وضم وفد الجهاز رئيس الإدارة المركزية لموازنة وظائف هيئات عامة أمل فاروق، ورئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية عادل عبدالحميد، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية نرمين جمال الدين، بالإضافة إلى المستشار الثقافي في السفارة المصرية بالأردن شيرين شاهين.



