عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس التنظيم والإدارة يزور ديوان الخدمة المدنية الأردني لبحث تعزيز التعاون المشترك

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

زار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ديوان الخدمة المدنية الأردني، ضمن زيارته الرسمية للأردن والتي تستمر 3 أيام، حيث استقبله الدكتور سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن شكره وتقديره للجانب الاردني على تنسيق هذه الزيارة وإتاحة الفرصة للقاء الجانبين وتبادل الخبرات وآخر المستجدات التي طرأت على شئون الوظيفة العامة في الجهاز والديوان الخدمة المدنية.

التقديم 15 فبراير.. التنظيم والإدارة: 2000 وظيفة جديدة بمساجد الأوقاف.. تفاصيل

التنظيم والإدارة يستقبل وفدا من وزارة الخدمة المدنية الليبية

وأشار إلى أن مخرجات أعمال اللجان المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، تعد امتداداً للعلاقة الأخوية الطيبة بين القيادتين المصرية والأردنية والتعاون الملموس بين البلدين.

وأوضح أن العلاقات بين الجهاز والديوان وطيدة وعميقة وتم مأسستها بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الجانبين عام 2006، والذي يعد تأكيدا وتعزيزا لهذا التعاون من خلال خطة زمنية ومحاور محددة للسنوات القادمة، والتي يحرص الجانبان على استدامتها وتوسعة محاورها سنويا، وارتباطها بآخر المستجدات والظروف الإقليمية والعالمية المحيطة .

واشاد رئيس الجهاز بالتجربة الأردنية في مجال الإدارة وشئون الوظيفة العامة والبرامج والمشاريع التي نفذتها مؤخرا والأخرى التي سيتم استكمالها، بما سيسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، من خلال اختيار الموارد البشرية الأجدر والأكفا لتقديم الخدمة، وتطوير أساليب وأسس انتقاء الموظفين العموميين.

من جانبه، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن العلاقات الاردنية المصرية تعد نموذجاً عمليا لتعزيز العمل العربي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب من حيث العمق التاريخي والتنوع، واهتمام قيادة البلديين الشقيقين في تطويرها لتشمل جميع المجالات.

وأشار إلى أن الجانب المصري الشقيق ممثلاً بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ حريص على الاطلاع والتواصل الوجاهي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة مع ديوان الخدمة المدنية لغايات تبادل الخبرات والاستماع للممارسات الفضلى في مجال الادارة العامة وشئون الوظيفة الحكومية.

وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية أحدث مؤخراً تطويراً عملياً مهماً على التشريعات والتعليمات المنظمة لشئون الوظيفة العامة وفي مقدمتها نظام الخدمة المدنية الجديد والذي تم مراجعته وتعديلة من قبل لجنة وطنية موسعة من الخبراء مميزين على المستوى المحلي والإقليمي في مجال تخطيط وإدراة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص وممثلين عن السلطة التشريعية والنقابات المهنية، بحيث يعتبر هذا النظام انجازا تشاركيا على المستوى الوطني.

وضم وفد الجهاز رئيس الإدارة المركزية لموازنة وظائف هيئات عامة أمل فاروق، ورئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية عادل عبدالحميد، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية نرمين جمال الدين، بالإضافة إلى المستشار الثقافي في السفارة المصرية بالأردن شيرين شاهين.


 

الخدمة المدنية مال واعمال التنظيم والإدارة اخبار مصر

موضوعات متعلقة

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات 15 مكلفا بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج

ترشيحاتنا

موقف محرج.. إليسا ترفض مصافحة أحد المعجبين على المسرح| فيديو

شاهد .. أول تعليق لـ أحمد فتوح بعد خسارة أمم أفريقيا

أحمد موسى لـ محمد صلاح: أوعى تنكسر.. مستنينك في "قطر 2022"

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

الأولوية لـ المنتخب.. وزير الرياضة: محمد صلاح قالي مش هنسيب حقنا.. فيديو

كتبنا التاريخ.. إيتو عقب نهاية كأس الأمم: قوة كرة القدم الإفريقية لا يمكن إيقافها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

موسيماني: لن أغامر باللاعبين الدوليين أمام بالميراس.. وأسعى لأكون أسطورة بالأهلي

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

جنسية جديدة لـ هانى شاكر.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة فنانة شهيرة بعد نشر فيديوهات إباحية .. تفاصيل

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

فيديو

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ