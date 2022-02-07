عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس

الاهلي
الاهلي

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  سلبية المسحة الطبية للاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني وبعثة الأهلي بالكامل في أبو ظبي بالإمارات.

وكان أفراد بعثة الأهلي بالكامل قد أجروا مسحة طبية صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمحدد لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وكان الفريق خاض مرانه الختامي اليوم استعدادا لمباراة  الدور نصف النهائي. وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني اللاعبين في تقسيمة قوية، وشهدت حماسا كبيرا للدخول في حسابات الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس.

كما حرص الجهاز الفني للفريق على الاجتماع بلاعبي الفريق الدوليين بعد وصولهم مباشرة لمقر إقامة بعثة الأهلي في أبو ظبي.

وقام موسيماني بالاجتماع باللاعبين الدوليين فور وصولهم معسكر الفريق بأبو ظبي، للاطمئنان على حالتهم بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس بالكاميرون.

وانضم لمعسكر الأهلي في أبو ظبي كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق على استقبالهم فور وصولهم إلى مقر الإقامة والانضمام ‏رسميا إلى البعثة.‏

بيتسو موسيماني الأهلى الامارات كأس العالم للاندية محمد الشناوي عمرو السولية

ترشيحاتنا

كأس الأمم الأفريقية.. حازم إمام : نحن الأحق بالبطولة لهذه الأسباب

طبيب المنتخب: أبو جبل قال لي لو رجلي مقطوعة مش هخرج..فيديو

ميدو يكشف: تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

حكم تعدد الأدوار في المقابر .. دار الإفتاء تجيب | فيديو

لا حرية في أوروبا.. فصل الصحفية الأردنية فرح مرقة من «دويتشه فيله»|تفاصيل

" غسيل أموال وبيع قصور..قضية جديدة تلاحق الأمير البريطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

أبو جبل يكشف سر تصديه لـ ركلات الجزاء في أمم أفريقيا..فيديو

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

موسيماني: لن أغامر باللاعبين الدوليين أمام بالميراس.. وأسعى لأكون أسطورة بالأهلي

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إتهام عمره 13 عاما.. حقيقة اغتصاب كريستيانو رونالدو عارضة أزياء أمريكية

أبهر الجماهير.. الساحر بيتر بومبو يحكي تفاصيل حبه لألعاب الخداع |فيديو

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ