فريال يوسف: لم أندم على دوري فى فيلم بالألوان الطبيعية

قالت الفنانة فريال يوسف ، إنها حصلت على جائزة على دورها بفيلم بالألوان الطبيعية ، نافيًة وجود مشاهد جريئة لها فى هذا الفيلم ، موضحًة أنها عندما جاءت إلى مصر لإنها كانت تعمل مدير تسويق بشركة عالمية ، وليس بغرض التمثيل .



وأضافت “يوسف” خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس “ عبر فضائية ” الحياة" ، أن المخرج كامل أبو على هو من ساعدها للدخول فى مجال التمثيل ، معلقًة :" لم أندم على دورى فى فيلم بالألوان الطبيعية ".



وأشارت الفنانة فريال يوسف إلى أنها رفضت الأفلام التى كانت تستهدف جمع الأموال فقط ، مؤكدًة أنها لم تحقق حلمها فى السينما حتى الآن .



وأوضحت أنها ترغب فى العمل مع المخرج شريف عرفة ، ومروان حامد أما الممثلين كريم عبد العزيز ، وأحمد عز ، ومحمد رمضان ، كاشفًة أنها ندمت على دورها بمسلسل أسرار ولم تحصل على مستجقاتها منه .









