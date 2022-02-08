سوتس بالعربي..تارا عماد تشارك متابعيها كواليس مسلسلها الجديد

نشرت تارا عماد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت تارا عماد في الصورة من كواليس مسلسلها الجديد و علقت قائلة:" سوتس بالعربي" مما أثارت إعجاب متابعيها.

يذكر أن روجت الفنانة تارا عماد لمسلسلها الجديد في رمضان من خلال نشر بوستر المسلسل علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت تارا عماد، في البوستر و علقت قائلة: سوتس بالعربي .

ونشر المنتج طارق الجناينى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ، بوسترات مسلسل سوتس ، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم .

مسلسل سوتس من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

مسلسل سوتس من المقرر أن يشارك فى بطولته كل من أحمد داوود وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد وريم مصطفى .