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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي طالب بحذفها.. الحكومة تعترض علي وصف النواب لوزير التعليم "بينام بالليل ويصحي يهلوس"

مجلس النواب
مجلس النواب

اعترض المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية باسم الحكومة، على حديث النائب بلال النحال عضو مجلس النواب، الذى هاجم في كلمته بالجلسة العامة اليوم، وزير التربية والتعليم وسياسة الحكومة بشأن إنشاء المدارس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون التعليم، بشأن تغليظ عقوبة التغيب عن الحضور بالمدارس.

وقال المستشار علاء فؤاد، إن ما ذكره النائب بلال النحال بشأن تجاهل الحكومة إنشاء المدارس مقارنة بإنشاء السجون، هو أمر غير صحيح، مشيرا إلى قيام الحكومة بإنشاء أكثر من 33 ألف فصل فى عام 2021، كما أن إهتمام الدولة بإنشاء وتطوير السجون الجديدة، هو أمر يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.

وطالب الوزير، بحذف ماذكره النائب بلال النحال فى ذلك الشأن من مضبطة المجلس.

كما اعترض المستسار علاء فؤاد، على هجوم النائب النحال، على وزير التعليم، ووصفه له، بأنه "ينام بالليل ويصحى يهلوس"، مطالبا بحذف تلك الجملة من المضبطة.

من جانبه، قرر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حذف تلك الجمل من المضبطة.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، رفض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، والذى يستهدف تغليظ عقوبة التغيب عن حضور الطلاب للمدارس، وذلك بعد اعتراض النواب عليه.

علاء فؤاد وزير الدولة بلال النحال الحكومة انشاء المدارس حنفى جبالى قانون التعليم

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