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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجمعة.. قطع الكهرباء عن 7 مناطق بمدينة بنها فى القليوبية

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مركز ومدينة بنها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 فبراير الجارى وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل فى مدينة بنها، هي مناطق "أتريب - كفر السرايا - عزبة المربع – بطا - كفر الجزار - عزبة البرنس - وسط البلد بمدينة بنها الجديدة"، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وقالت رئيس قطاع كهرباء القليوبية إنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

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