أزمة قلبية.. حقيقة وفاة مهندس بورسعيد بسبب خسارة مصر أمام السنغال

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة أحد المشجعين بسكتة قلبية، بسبب حزنه على خسارة منتخبنا الوطني، عقب انتهاء مباراة منتخب مصر أمام السنغال، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

توفى المهندس خالد محمود بيومي، عضو مجلس إدارة نادي التجديف ببورفؤاد، في محافظة بورسعيد، أثر تعرضه لأزمة قلبية، وهو الأمر الذي تزامن مع فوز السنغال على منتخب مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية، في الكاميرون، وتم تداول الأخبار بأنه توفى بسبب خسارة المنتخب في البطولة.

وفاة المهندس خالد بيومي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة المهندس خالد بيومي، من بورفؤاد، بأنه توفى عندما كان يجلس مع المشجعين، على أحد المقاهي، في مدينة بورفؤاد، وبينما كانت اللحظات الحاسمة في نهاية المبارة لمنتخب مصر، والسنغال، كان يجلس بهدوء يترقب الفوز، وفور انتهاء المباراة سقط مغشيًا عليه، واستدعى الأشخاص في المقهى، الإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل.

المهندس خالد بيومي المتوفي واسرته

أسرة المتوفي تنفي علاقة وفاته بالمباراة

ونفت أسرة المهندس خالد بيومي، المتوفي بسكته قلبية، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن أنه توفى بسبب خسارة منتخب مصر، أمام السنغال، بالمباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية، مؤكدين أنها مجرد شائعات، وسبب الوفاة بالفعل أزمة قلبية.

وقال محمد بخيت، أبن عم المهندس المتوفي هالد بيومي، أنه توفى نتيجة أزمة قلبية، وأن حالة الوفاة بإرادة الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أنها أزمة صحية، ليس لها علاقة بنتيجة مباراة المنتخب، حيث أن خالد بيومي لم يشاهد المباراة على المقهى، كما تردد عبر مواقع السوشيال ميديا، فقد شعر بالمرض في المنزل، وتم نقله إلى المستشفى، وحدثت الوفاة.

وأنكر شقيق زوجة المهندس خالد بيومي، ما تداوله الجميع بأن زوج شقيقه توفى بسبب حزنه على المباراة، موضحًا: «أنا أخو مراته وبقولكم أن هو توفى في نصف الشوط لأول، والوفاة ملهاش علاقة بنتيجة الماتش خالص، وهو كان يعاني من مرض في القلب، وعضلة القلب ضعيفة، وبشكركم طبعًا على الدعاء له، بس قولت لازم أوضح لكم ان الكلام دا مش مضبوط».