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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت| ارتفاع مؤشر البورصة العام 6ر32 نقطة بنهاية تعاملات اليوم

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022، على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر32 نقطة ما نسبته 44ر0%، ليغلق عند مستوى 53ر7452 نقطة.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء الكويتية، فقد بلغت كمية التداول 7ر279 مليون سهم نفذت عبر 13155 صفقة نقدية، بقيمة 3ر65 مليون دينار كويتي.

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وارتفع مؤشر السوق الرئيس 6ر14 نقطة لينهي تداولاته عند 44ر6221 نقطة بنسبة 24ر0%، جراء تداول 1ر181 مليون سهم نتيجة تنفيذ 7321 صفقة نقدية بقيمة 3ر21 مليون دينار.

كما صعد مؤشر السوق الأول 88ر40 نقطة بنسبة 51ر0%، ليغلق عند 13ر8086 نقطة من خلال تداول 5ر98 مليون سهم عبر 5834 صفقة بقيمة 9ر43 مليون دينار.

الكويت مؤشر السوق العام كمية التداول مؤشر السوق الرئيس صعد مؤشر مؤشر السوق الأول

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