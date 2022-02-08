عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية

زينهو لاعب البرازيل السابق: بالميراس تغير .. الأهلي فريق مُنظم والكرة المصرية تطورت|حوار

زينهو
زينهو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس العالم للأندية “ الإمارات 2021”.

النادي الأهلي يبحث عن تحقيق انتصار تاريخي يحمله لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الانتصار على مونتيري المكسيكي في الدور الماضي.

ويرغب الأهلي في تأكيد تفوقه على بالميراس، بعد أن فاز عليه بركلات الحظ الترجيحية في مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة الماضية من ذات البطولة.

إذًا هي مباراة بعنوان تأكيد التفوق وكتابة التاريخ للنادي الأهلي، وبعنوان الثأر ورد الاعتبار لـ بالميراس، وكل هذا يوحي بأننا سنكون على موعد مع مباراة قوية بين بطلي أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

زينهو مع بالميراس

وقبل المباراة، حاورنا “ زينهو” أحد أساطير بالميراس في فترة التسعينات، وكان لاعبًا أساسيًا مع المنتخب البرازيلي المتوج بكأس العالم 1994، للحديث عن المباراة، وإليكم نص الحوار

 

زينهو مع منتخب البرازيل

بداية ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبالميراس؟

من الصعب التكهن بنتيجة المباراة وأحداثها، من واقع خبرتي كلاعب ومعلق ومحلل، كرة القدم دائمًا مليئة بالمفاجآت، الجميع توقع فوز مونتيري لكن الأهلي فاز عن جدارة في النهاية، وها هو الآن يلعب نصف النهائي.. المباراة ستكون متكافئة لكنني أعتقد أن بالميراس قد تكون له الأفضلية لوجود عامل الراحة في صفه، لكن هذا لا يضمن فوزه أيضًا، علمت أن الأهلي عاد إليه لاعبو المنتخب الوطني، ومن الممكن أن يُضيفوا له الكثير في تلك المباراة.

الهزيمة أمام الأهلي العام الماضي كانت قاسية بعض الشيء.. ماذا تعني تلك المباراة لـ بالميراس؟ وهل تراهم قادرون على الفوز؟

بالنسبة لبالميراس، بعد خسارته العام الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث، الآن هم في وضع مختلف، ليسوا بنفس الحالة، الفريق تطور كثيرًا، وقام بالتحضير للمباراة والبطولة بشكل جيد، لأنه في العام الماضي لم يجعل فيروس كورونا الأمر سهلًا لهم بالنسبة للتحضير لمونديال الأندية، فهم فازوا ببطولة كوبا ليبرتادوريس وذهبوا للعب البطولة مباشرة، كان الأمر صعبًا، ولكن هذا العام، أنا مؤمن بأنهم استعدوا جيدًا وأصبحوا أقوى.

ما الذي تغير بين بالميراس العام الماضي عندما انهزموا أمام النادي الأهلي وهذا العام؟

بالميراس بعد هزيمة العام الماضي أمام الأهلي، تغير الفريق كثيرًا من تلك المباراة وأنا أعتقد أنهم حظوا بالوقت للعمل والسفر في ظروف أفضل، إضافة للصفقات ووقت الراحة، قد تكون لهم الأفضلية في المباراة، لكن كل مباراة لها قصتها.

بعد مشاهدتهم في بطولتي العام الماضي والحالي.. ما رأيك في النادي الأهلي؟

رأيي في النادي الأهلي أنه فريق منظم ومُعد جيدًا، وبعودة لاعبي المنتخب المصري تزداد قوته، هو فريق لديه تحول قوي للهجوم مع جودة فنية وخططية عالية، ولذلك لديه فرص للفوز أيضًا.

النادي الأهلي لا يشارك في البطولة بسبب عدد من لاعبيه الأساسيين ومنهم الحارس محمد الشناوي.. هل ترى أن تلك الغيابات تمنح بالميراس أفضلية؟

المعلومات التي لدي أن فقط الحارس محمد الشناوي لن يستطيع اللعب، ولكن بقية اللاعبين انضموا للفريق، قد يشكل الوقت الطويل الذي قضوه مع المنتخب عائقًا، أيضًا الحالة البدنية قد لا تكون الأفضل لهم، ولكن عودتهم للأهلي تُضيف بلا شك للفريق إذا لعبوا في المباراة، لكنني أعتقد أن بالميراس أيضًا يمكنه الانتصار.

موسيماني مدرب الأهلي يرى أنه من الظلم ألا تبدأ فرق أفريقيا من دور نصف النهائي بدلا من فرق أمريكا الجنوبية بعد الانتصار على بالميراس العام الماضي.. ما رأيك في ذلك الأمر؟

إنها قواعد الفيفا، منذ وقت طويل فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية تلعب من دور نصف النهائي، قرروا الآن استمرار تلك القاعدة، وبالطبع هذا يُعد ميزة للأندية الأوروبية وأندية أمريكا الجنوبية، أنا مُتفق مع تلك القاعدة وأعتقد أن الأمر عادل.

هل شاهدت بطولة أمم أفريقيا الأخيرة؟ ما رأيك في منتخب مصر؟

لم أشاهد كل المباريات، لكنني أعتقد أنه في الوقت الحالي الفرق والمنتخبات الأفريقية خاصة المصرية أقوياء جدًا بدنيًا وتكتيكيًا، لقد تطوروا كثيرًا من الناحية التكتيكية والفردية، وأصبح اللاعبون الذين يلعبون في أوروبا أكثر خبرة.

منتخب مصر الأهلى البرازيل النادي الأهلي كأس العالم للاندية بطولة كاس العالم للاندية بالميراس البرازيلي نادي الأهلي منتخب البرازيل بطولة كأس العالم المنتخب البرازيلي مونتيري المكسيكي المنتخب الوطني

موضوعات متعلقة

إلغاء الاتفاق مع بيسيرو.. استمرار إيجوافوين مديرا فنيا لمنتخب نيجيريا

بحثًا عن نهائي مونديال الأندية.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة

وعدهم بالصعود للمونديال.. النني يوجه الشكر إلى جمهور مصر

تقارير: محمد صلاح ينتظم في تدريبات ليفربول غدًا استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي

صلاح ودياز على رأس قائمة ليفربول لخوض الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا

إنفانتينو يسلم إدوارد ميندي جائزة أفضل حارس مرمى في العالم

بروسيا دورتموند يعلن التعاقد مع زوله قادمًا من بايرن ميونخ

تقارير: نيكلاس زوله يقرر الانتقال لـ بروسيا دورتموند

ترشيحاتنا

زينهو لاعب البرازيل السابق: بالميراس تغير .. الأهلي فريق مُنظم والكرة المصرية تطورت|حوار

لماذا أعلنت أمريكا عن إرسال مقاتلات إف-22 الخارقة لدعم الإمارات؟

لا عرب من فضلك.. العنف والتهديد سلوك ألمانيا ضد اللاجئين.. والإسلاموفوبيا تسيطر

شاهد لحظة اشتعال النيران فى سيارتين بكورنيش المعادي.. صور

شاهدان في قضية شقة الزمالك: المتهم يمتلك خبرة كبيرة بمجال التحف والآثار

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

تفاصيل ومحاولات البث على التلفزيون المصري.. هل ينقل ماسبيرو مباراة الأهلي وبالميراس ؟

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

كارتيرون يطلب التعاقد مع ثنائي منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

فيديو

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: رياح وأتربة عالقة وفرصة لسقوط أمطار..تغطية خاصة

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ