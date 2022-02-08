زينهو لاعب البرازيل السابق: بالميراس تغير .. الأهلي فريق مُنظم والكرة المصرية تطورت|حوار

كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس العالم للأندية “ الإمارات 2021”.

النادي الأهلي يبحث عن تحقيق انتصار تاريخي يحمله لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الانتصار على مونتيري المكسيكي في الدور الماضي.

ويرغب الأهلي في تأكيد تفوقه على بالميراس، بعد أن فاز عليه بركلات الحظ الترجيحية في مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة الماضية من ذات البطولة.

إذًا هي مباراة بعنوان تأكيد التفوق وكتابة التاريخ للنادي الأهلي، وبعنوان الثأر ورد الاعتبار لـ بالميراس، وكل هذا يوحي بأننا سنكون على موعد مع مباراة قوية بين بطلي أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

زينهو مع بالميراس

وقبل المباراة، حاورنا “ زينهو” أحد أساطير بالميراس في فترة التسعينات، وكان لاعبًا أساسيًا مع المنتخب البرازيلي المتوج بكأس العالم 1994، للحديث عن المباراة، وإليكم نص الحوار

زينهو مع منتخب البرازيل

بداية ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبالميراس؟

من الصعب التكهن بنتيجة المباراة وأحداثها، من واقع خبرتي كلاعب ومعلق ومحلل، كرة القدم دائمًا مليئة بالمفاجآت، الجميع توقع فوز مونتيري لكن الأهلي فاز عن جدارة في النهاية، وها هو الآن يلعب نصف النهائي.. المباراة ستكون متكافئة لكنني أعتقد أن بالميراس قد تكون له الأفضلية لوجود عامل الراحة في صفه، لكن هذا لا يضمن فوزه أيضًا، علمت أن الأهلي عاد إليه لاعبو المنتخب الوطني، ومن الممكن أن يُضيفوا له الكثير في تلك المباراة.

الهزيمة أمام الأهلي العام الماضي كانت قاسية بعض الشيء.. ماذا تعني تلك المباراة لـ بالميراس؟ وهل تراهم قادرون على الفوز؟

بالنسبة لبالميراس، بعد خسارته العام الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث، الآن هم في وضع مختلف، ليسوا بنفس الحالة، الفريق تطور كثيرًا، وقام بالتحضير للمباراة والبطولة بشكل جيد، لأنه في العام الماضي لم يجعل فيروس كورونا الأمر سهلًا لهم بالنسبة للتحضير لمونديال الأندية، فهم فازوا ببطولة كوبا ليبرتادوريس وذهبوا للعب البطولة مباشرة، كان الأمر صعبًا، ولكن هذا العام، أنا مؤمن بأنهم استعدوا جيدًا وأصبحوا أقوى.

ما الذي تغير بين بالميراس العام الماضي عندما انهزموا أمام النادي الأهلي وهذا العام؟

بالميراس بعد هزيمة العام الماضي أمام الأهلي، تغير الفريق كثيرًا من تلك المباراة وأنا أعتقد أنهم حظوا بالوقت للعمل والسفر في ظروف أفضل، إضافة للصفقات ووقت الراحة، قد تكون لهم الأفضلية في المباراة، لكن كل مباراة لها قصتها.

بعد مشاهدتهم في بطولتي العام الماضي والحالي.. ما رأيك في النادي الأهلي؟

رأيي في النادي الأهلي أنه فريق منظم ومُعد جيدًا، وبعودة لاعبي المنتخب المصري تزداد قوته، هو فريق لديه تحول قوي للهجوم مع جودة فنية وخططية عالية، ولذلك لديه فرص للفوز أيضًا.

النادي الأهلي لا يشارك في البطولة بسبب عدد من لاعبيه الأساسيين ومنهم الحارس محمد الشناوي.. هل ترى أن تلك الغيابات تمنح بالميراس أفضلية؟

المعلومات التي لدي أن فقط الحارس محمد الشناوي لن يستطيع اللعب، ولكن بقية اللاعبين انضموا للفريق، قد يشكل الوقت الطويل الذي قضوه مع المنتخب عائقًا، أيضًا الحالة البدنية قد لا تكون الأفضل لهم، ولكن عودتهم للأهلي تُضيف بلا شك للفريق إذا لعبوا في المباراة، لكنني أعتقد أن بالميراس أيضًا يمكنه الانتصار.

موسيماني مدرب الأهلي يرى أنه من الظلم ألا تبدأ فرق أفريقيا من دور نصف النهائي بدلا من فرق أمريكا الجنوبية بعد الانتصار على بالميراس العام الماضي.. ما رأيك في ذلك الأمر؟

إنها قواعد الفيفا، منذ وقت طويل فرق أوروبا وأمريكا الجنوبية تلعب من دور نصف النهائي، قرروا الآن استمرار تلك القاعدة، وبالطبع هذا يُعد ميزة للأندية الأوروبية وأندية أمريكا الجنوبية، أنا مُتفق مع تلك القاعدة وأعتقد أن الأمر عادل.

هل شاهدت بطولة أمم أفريقيا الأخيرة؟ ما رأيك في منتخب مصر؟

لم أشاهد كل المباريات، لكنني أعتقد أنه في الوقت الحالي الفرق والمنتخبات الأفريقية خاصة المصرية أقوياء جدًا بدنيًا وتكتيكيًا، لقد تطوروا كثيرًا من الناحية التكتيكية والفردية، وأصبح اللاعبون الذين يلعبون في أوروبا أكثر خبرة.