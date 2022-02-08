الكهرباء: إدخال أكثر من 28 ألف ميجا وات فى فترة بسيطة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن الطفرة التي تمت فى قطاع الكهرباء كانت نتيجة للدعم الكبير والقوي من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي ام سي"، أن قطاع الكهرباء مهم لأنه يعتبر أمنا قوميا، حيث أن ما يتم فى مجال الطاقة وما نفذته مصر به ليس مجهود وزارة الكهرباء فقط، بل مجهود أيضا وزارة البترول والدفاع والقوات المسلحة والمالية وغيرها.

وتابع أنه فى خلال الفترة السابقة تم إدخال أكثر من 28 ألف ميجا وات فى فترة بسيطة، من ضمنها ثلاث محطات عملاقة فى عامين ونصف، لافتا إلى أن تلك المحطات تتميز بكفاءة عالية جدا، إلى جانب محطة بنبان للطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن هناك إستراتيجية واضحة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة، والتي وصلت تقريبا إلى 20%، متابعا أن مشروعات الربط الكهربائي تعود بالنفع على جميع الأطراف، حيث أنها مورد مهم للإقتصاد المصرى من تصدير للطاقة الكهربائية، إضافة إلى أنها محور إقليمي لمرور الطاقة لثلاث قرات وهم إفريقيا وأسيا وأوروبا.