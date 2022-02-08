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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. فوبيا ريان المغربي تجتاح المملكة بعد الكشف عن عدة أبار ارتوازية مكشوفة.. فيديو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مجموعة فيديوهات لآبار ارتوازية مكشوفة في عدة مناطق بالمملكة، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا، خاصة بعد حادثة وفاة الطفل المغربي ريان.


ووجه مغردون نداء إلى وزارة الزراعة السعودية، وكل مسؤول عن حفر الآبار الإرتوازية، مطالبين بعدم السماح لأي شخص بحفر بئر ارتوازية إلا بشروط تمليها عليه الجهة المسؤولة، تفاديا للمخاطر الناتجة عنها.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الزراعة  المواطنين والمقيمين، للمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، وتسجيل بلاغ تزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع أو بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 939.

وفي سياق متصل، جددت الوزارة تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، صالح بن دخيل، أن "الوزارة ردمت 2450 بئرا مهجورة حتى الآن في مختلف المناطق، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية"

السعودية آبار ارتوازية مكشوفة وزارة الزراعة السعودية حفر الآبار لطفل المغربي ريان

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