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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء اجتماع المستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالمغرب

الاجتماع الـ20 للمستشارين
الاجتماع الـ20 للمستشارين الاقتصاديين

انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الاجتماع الـ20 للمستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين بالمملكة المغربية، الذي نظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة حضوريا وافتراضيا، بمشاركة عدة قطاعات وزارية ومنظمات دولية وإقليمية، لمناقشة مستجدات التجارة والاقتصاد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.


واستعرض المشاركون في الاجتماع المستجدات في ميدان التجارة البيئية في الدول الأعضاء في المنظمة، وتأثير جائحة كوفيد 19 على القطاع الاقتصادي، إلى جانب تقديم برنامج المعارض العامة والقطاعية والمنتديات والندوات واللقاءات الثنائية، التي ينظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة خلال العام 2022.

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كما جرت مناقشة تنفيذ اتفاقية نظام الأفضليات التجارية في منظمة التعاون الإسلامي في السياق الإقليمي الجديد، وكذا تقديم شبكة الإعلام التجاري للدول الإسلامية (تاينيك)، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير اقتصاديات الدول الأعضاء.


وأشاد الاجتماع بالجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي بمختلف أجهزتها، لدعم الدول الأعضاء الأكثر تضررا من آثار هذه الجائحة.

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