بوتين يكشف موعد التخلي عن النفط والغاز الطبيعي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز ستستخدم بنشاط لفترة طويلة، ووفقا له، فإن الطلب على النفط والغاز سيبقي لمدة 50 عاما أخرى.

وقال بوتين: "لقد قلت مرات عديدة أنه من السابق لأوانه التخلي عن النفط والغاز الطبيعي، ولكن لا يزال يتعين علينا أن نفهم إلى أين تتجه البشرية".

ووفقًا للرئيس الروسي، فأن هذا مهم بشكل خاص للرفاهية البيئية ونوعية الحياة للروس، وهي أولوية.

كان الرئيس الروسي، الذي كان يدعو إلى الحفاظ على "توازن المصالح" بين قطاعي الهيدروكربون والطاقة المتجددة، قد أصدر تعليماته في وقت سابق للحكومة لدراسة إدخال مصادر الطاقة البديلة في بعض مناطق البلاد.

ويجب على مجلس الوزراء تقديم مقترحات بحلول سبتمبر.

وفي وقت سابق، قال بوتين، إن روسيا ستصل إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2060، مؤكدًا أن الأمر يتطلب الكثير من العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الرئيس الروسي أيضًا إلى أنه من المهم عدم تحويل أجندة المناخ إلى أداة لحل القضايا السياسية أو الاقتصادية.